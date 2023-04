Rosalía sorprende a sus fans en un gimnasio público y causa furor en las redes

Rosalía Vila Tobella es el nombre completo de la artista española que ha conquistado el mundo con su fusión innovadora de estilos. La cantante de 30 años llegó a lo alto de la industria internacional gracias al lanzamiento de su segundo álbum de estudio, titulado ‘El mal querer’. Además, con colaboraciones con artistas urbanos latinos, como J Balvin, la intérprete demostró todo su potencial y alcanzó el tope de las listas.

Desde entonces, no hay momento en el que no se hable de Rosalía, ya sea por los nuevos pasos que da profesionalmente como, también, en novedades acerca de su vida privada, como puede ser su compromiso con Rauw Alejandro. Es así que todo fanático trata de ir a cada uno de los shows que la intérprete de ‘Candy’ da en su ciudad, ya que la artista suele dar presentaciones inigualables que nadie se quiere perder.

ROSALÍA LLEGÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE LO COMUNICÓ A SUS FANS. FOTO: INSTAGRAM @ROSALIA.VT

Precisamente este viernes 28 de abril, la autora del álbum ‘Motomami’ se presentará en el famoso Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), en un show cien por ciento gratuito ante miles de espectadores. A pesar de lo que muchos creen, Rosalía no cobrará nada por ese show. Es más, la promotora Ocesa comunicó: “Después de su paso por Coachella, ROSALÍA está ofreciendo este concierto sin ningún tipo de beneficio económico con la intención de retribuir el cariño y amor por el público mexicano que la ha apoyado desde los inicios de su carrera”.

ROSALÍA Y RAUW ESTÁN COMPROMETIDOS. FOTO: INSTAGRAM @ROSALIA.VT

En sus redes, Rosalía hizo un posteo para comunicar su llegada a la Ciudad de México, estando lista para dar otro increíble show en vivo. “MÉXICO STAMOS READY PA MAÑANA!!?????????”, escribió la cantautora en la leyenda de sus fotos disfrutando de un paseo por la Capital, acompañada por su pareja y equipo. “¿A quién más le gustaría estar en México?”; “tercera vez que vienes a méxico y tercera vez que te pido por favor que cantes AUTE CUTURE”; “Rosi lleva al Rauw, porfi”; “Bonita bonita bonita”, fueron algunos de los comentarios que se podían leer en Instagram.

La diva sorprende a sus fanáticos entrenando en un gimnasio

Un día previo al esperado show de Rosalía, la icónica artista sorprendió a todo el mundo al ir a entrenar a un gimnasio público, aunque no gratuito, de CDMX. Fue el usuario de Tik Tok @_imthehector, quien compartió en esa red social un video de la intérprete de ‘Malamente’ entrenando en las máquinas del gimnasio al que él va usualmente.

“Banda no me van a creer quién vino hoy a mi gym”, escribió el chico en la descripción del video que, a las pocas horas, se volvió viral. Hasta el momento, cuenta con millones de visualizaciones y más de 200 mil “likes”. Si bien, no se supo concretamente la zona en la que se ubica el gimnasio del video, todos pusieron el foco en la suerte que tuvieron los que fueron a entrenar el mismo día que Rosalía.