Karol G anuncia una feliz noticia en redes sociales

En las últimas horas, Karol G publicó un video en Tiktok e Instagram en el qué de un manera muy mágica, llena de color y un camino montañoso da cuentas de que proximamente se vendrá 'Mañana será bonito tour' recordemos qué esto se da a poco de haber salido su cuarto álbum de estudio.

Fuente: Imagen @karolg

Iker y Karol G.

"Yo se que había dicho que no... pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ #MañanaSeraBonito Tour es una realidad registrate Link in BIO", comunicó Karol G sumando de momento un total de 5 shows.

Fuente: Imagen @karolg

felicidad absoluta.

En medio del lanzamiento del tour promocional en la qué se la observa a Karol arriba de un carro con el actor pequeño Ilker y luciendo un tierno jardinero de jean, la cantante sumó un collage de los lugares en los qué en breve estara, allí figuran: Los Ángeles, Nueva York, Las Vegas, Houston y Miami cómo los cinco imponentes lugares que estará por primera vez.

La repercusión en redes

Muchos fanáticos se hicieron eco de la gran noticia halagando a la artista por su nueva etapa mega power y aquí te compartimos algunos de los más virales.

Karol G hará por primera vez en toda su carrera musical un tour de estadios en Estados Unidos.uD83DuDE33



Que orgullo ver a esa niña que desde sus comienzos no todo fue facil pero que a poco las cosas fueron dando su resultado,te amamos karol y enserió vamos a verte romper en casa showuD83EuDD79 pic.twitter.com/i0kNKPG6ln — Karol G Stats (@KarolGWW) April 27, 2023

Poco se ha hablado de q una artista de la talla de Karol G, con el gran alcance q tiene haya decidido sacar un álbum con un mensaje tan importante actualmente como lo es seguir adelante luego de pasar por algo difícil y es q sin duda le cantó al dolor, a la fiesta y la esperanza. pic.twitter.com/SyzJZgWX0V — jai (@jairaamich) April 26, 2023

