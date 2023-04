Así era Karol G antes de convertirse en una artista internacional

Si nos dedicamos a observar con detenimiento las postales de la Karol G niña y la adolescente lo primero que pensaremos es que estaba destinada a convertirse en toda una estrella. El estilo, los cambios de looks radicales, la voz, sus canciones llegaron con el tiempo y cuando fue conociéndose a ella misma. Hoy no podemos imaginar a la Bichota sin su larga cabellera encendida de algún color enérgico, pero hace algunos años posaba tímidamente para las cámaras con su pelo castaño natural dejando entrever esa sonrisa que luego nos encandilaría para siempre.

Karol G sigue causando furor. Gracias a sus últimas canciones, la colombiana está encadenando un éxito tras otro y se ha convertido en una de las artistas más importantes a nivel internacional. Sus fans analizan con lupa todo lo relacionado con su carrera, con su vida personal, sus cambios de look, sus estilismos y es noticia todos los días. En esta ocasión, la intérprete de Mañana será bonito o Mientras me curo del cora ha sido la protagonista de unas imágenes que han sido muy comentadas.

Karol G compartió fotografias de su niñez y adolescencia antes de convertirse en La Bichota.

"Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio, que yo no me acordaba que existía, y empezó a compartir las fotos jaja QuÉ ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook). El verdadero TBT", ha escrito en sus redes sociales. Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, ha abierto su álbum de fotos para recuperar algunas imágenes que se hizo hace años, cuando era adolescente.

En ellas la vemos con su melena natural de color castaño oscuro, con flequillo, la piel dorada y algunos looks con las tendencias que se llevaban por aquel entonces. Su post ha causado sensación entre sus seguidores y ya ha superado los 5,4 millones de likes, además de recibir 33.000 comentarios entre los que puede leerse: "Qué bonitaaaa", "Desde pequeña ya sabía que estaba destinada para grandes cosas", "¡Tan bella!", "Diosa del éxito", "Sigues siendo la misma" o "Siempre intacta", han dicho haciendo referencia a que no ha cambiado nada.

Las fotografías de Karol G enternecieron a todos sus fans.

En las fotos la vemos presumiendo de belleza, en otra incluso haciendo de DJ con los auriculares puestos, en bikini y con minifalda vaquera, en otra posando con una amiga o con unas gafas de sol XXL que ahora están tan de moda. No hay duda de que Karol G habrá sentido cierta nostalgia al ver estas imágenes. Y es que quién le iba a decir en aquel momento que terminaría convirtiéndose en una gran estrella de la música aclamada en todo el mundo.

Karol G lleva la música en la sangre desde muy pequeña.

En estos días, la cantante colombiana ha querido compartir algunas reflexiones con sus millones de seguidores, como: "No hay edad para estudiar, para graduarse, para volver, para irse, para casarse, para tener hijos, para cumplir sueños… cada quien va a su ritmo… todos nos estamos esforzando". La intérprete de TQG también ha confesado que está: "Tratando de eliminar cada vez mas de mi vida los 'hubiera sido', para agradecer más las sorpresas y regalos que me da la vida con las cosas que no me salen como esperaba".