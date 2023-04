Shakira se suma a la tendencia de Barbie y estalla la red

El 2023 comenzó con todo para Shakira, puesto que la cantante colombiana siguió lanzando hitazos luego del éxito de la ‘BZRP Music Sessions #53’ con Bizarrap. En enero, la artista colaboró con Karol G en la canción ‘TQG’, que también llegó al tope de las listas y no ha parado de sonar en todo el mundo.

Pero su increíble regreso a la música no es lo único bueno que le pasó en los últimos meses. Tras la escandalosa ruptura con el ex futbolista y padre de sus hijos, Gerard Piqué, Shakira supo levantar la cabeza, transmitir sus sentimientos mediante sus canciones y, finalmente, pasar al siguiente capítulo. Pues, el último mes, la artista pudo emigrar a los Estados Unidos con Sasha y Milan, sus hijos, alejándose, de una vez por todas, del ex jugador del Barcelona F.C y su familia.

De esa manera, Shakira pudo darle un punto final a esa triste historia que la atormentó todo el año pasado. Por suerte, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ pudo mudarse junto a sus retoños a la ciudad de Miami. Tras ello, la artista de 46 años realizó un comunicado en sus redes pidiendo a los paparazzis y medios de comunicación que cumplan el derecho a la intimidad de sus hijos.

SHAKIRA COMO BARBIE "LATINOAMERICANA". FOTO: @SHAKIRA

“Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings”, decía Shakira en el comunicado que compartió en las redes.

SHAKIRA "FUERA DE TU LIGA". FOTO: @SHAKIRA

Shakira como Barbie

Tiempo después de ese pedido, Shakira volvió a usar sus redes sociales para compartir contenido mucho más simpático con sus seguidores. Sin dudas, las últimas historias temporales que subió a Instagram son prueba de ello. Es que se sumó al trend del poster de Barbie, que se hizo viral desde el lanzamiento del trailer de la película live-action protagonizada por Margot Robbie.

BARBIE "SHAKIRA, SHAKIRA". FOTO: ARCHIVO

En las imágenes, se la puede ver a Shakira con tres posters diferentes. Una de ellas dice “This Barbie is ORGULLOSA DE SER LATINOAMERICANA”; otro que reza la frase “esta Barbie está FUERA DE TU LIGA”; mientras que en el último se puede leer la frase:“Esta Barbie es Shakira, Shakira”.