Michelle Yeoh atacó a Cate Blanchett y a los Oscars en una nueva polémica

A días de la popular premiación de los Premios Óscar, ha surgido una nueva polémica entre algunos de sus nominados. Se trata de Michelle Yeoh, protagonista de ‘Everything Everywhere All At Once’, quien ha dado contundentes declaraciones acerca de una colega y del racismo presente en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El próximo domingo 12 de marzo el Dolby Theatre de Los Ángeles recibirá a las estrellas más importantes del cine estadounidense e internacional para premiar a aquellas películas, actores, directores, productores, sonidistas y realizadores audiovisuales que destacaron con su trabajo en la pantalla grande a lo largo del 2022.

Este año, compiten por el premio Oscar las siguientes cintas: ‘Avatar: el camino del agua’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘TÁR’, ‘Elvis’, ‘Sin novedad en el frente’, ‘Almas en pena’, ‘Todo a la vez en todas partes’, ‘Los Fabelman’, ‘El triángulo de la tristeza’ y ‘Ellas hablan’.

LAS NOMINADAS AL PREMIO OSCAR A LA MEJOR ACTRIZ ESTÁN EN EL FOCO DE UNA POLÉMICA.

Ahora, en la previa de la premiación más grande de la industria cinematográfica trascendió una nueva polémica que tiene a la protagonista de ‘Everything Everywhere All At Once’, Michelle Yeoh, y a la de 'TÁR', Cate Blanchett, en el foco de la tormenta. Pues, la actriz oriunda de Malasia ha compartido en sus redes sociales un fragmento de un artículo de Vogue que evidencia el racismo en la academia, poniendo de ejemplo a su colega.

Qué dice el artículo que compartió Michelle Yeoh

El famoso artículo salió el pasado 5 de marzo bajo el nombre de ‘Hace más de dos décadas que no hay una ganadora no blanca del Oscar a la mejor actriz ¿Cambiará la situación en 2023?’. Al verlo, la intérprete que acaba de hacer historia siendo la primera asiática que gana el SAG Award a la mejor actriz, decidió compartir un fragmento del texto en sus redes.

MICHELLE YEOH COMPARTIÓ EL ARTÍCULO DE VOGUE.

"Los detractores dirían que la de Blanchett es la actuación más fuerte -la veterana actora es, indiscutiblemente, increíble como la prolífica directora Lydia Tár-, pero cabe señalar que ya tiene dos premios Oscar (a la mejor actriz de reparto por El aviador en 2005, y a la mejor actriz por Jazmín azul en 2014). Un tercero quizás confirmaría su estatus como un titán de la industria pero, considerando su trabajo expansivo e incomparable, ¿todavía necesitamos más confirmación? Mientras tanto, para Yeoh, un Oscar sería un cambio de vida: su nombre siempre estaría precedido por la frase "Ganador del Premio de la Academia", y debería resultar en que obtenga papeles más sustanciosos, después de una década de ser criminalmente infrautilizada en Hollywood", dice el artículo que compartió Michelle en la previa de los Oscars.