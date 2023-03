Kim Kardashian presume su figura perfecta luciendo un catsuit tendencia

Tal como parece, Kim Kardashian tiene una nueva amistad con SZA, la cantante estadounidense conocida por su éxito 'Kill Bill'. El día de ayer, la empresaria publicó la nueva campaña de su marca 'SKIMS', una edición protagonizada por la artista Solána Imani Rowe (conocida como SZA). Horas más tarde, la millonaria se dirigió junto con Kylie Jenner, a disfrutar de un show en vivo de su nueva amiga.

Al parecer, el miércoles por la noche, las hermanas Kardashian-Jenner acudieron al estadio cubierto The Forum, en Inglewood, Las Vegas, pues allí fue penúltimo el espectáculo de la gira 'SOS' de SZA. Obviamente, Kim se presentó con un atuendo perfecto para la ocasión, lleno de estilo. Si bien, la empresaria no compartió fotos de su look, algunos paparazzis capturaron fotos de su llegada al recinto.

Kim Kardashian llegando a The Forum. Imagen de Alexjr / Backgrid.

Para esta ocasión, la dueña de SKIMS lució un catsuit de jacquard de cocodrilo de la colección Primavera 2023 de Alaïa. Una hermosa pieza de cuello alto que combinó con un abrigo de piel y gamuza de color negro. Además, sumó unas botas de tacón Yeezy del mismo tono, y unas gafas de sol oscuras, una pieza característica de sus looks, no importa si es de noche o de día.

Antes que el concierto diera inicio, Kim hizo una publicación en su cuenta de Tik Tok disfrutando con Kylie de un momento divertido. Al parecer, las hermanas se unieron a la plataforma de video para filmar un clip con la canción 'Snooze' de SZA. En el Tik Tok, las dos se encuentran en una especie de campo golf bajo techo, así que ambas se divierten y simulan pegarle a la bola de golf. Todo viene muy bien, casual y entretenido, hasta que la mayor de las Kardashian golpea sin querer a Jenner, así que el video se corta.

Asimismo, la empresaria subió varias instantáneas a su perfil de Instagram, durante el concierto y compartió como vivió el show en primera persona. Al parecer, se la pasó cantando las canciones a los gritos, abrazando a su hermana, pues en uno de los videos se puede notar que ambas conocen la letra a la perfección.