La serie dramática que lidera el ranking mundial de Netflix y no podrás dejar de ver

Netflix es una de las plataformas de streaming más vistas alrededor del mundo y esto se debe a su gran cantidad de suscripciones. Semana a semana renueva su lista de series y películas, por lo que los usuarios siempre encuentran algo nuevo para ver y disfrutar en sus ratos de ocio. Algunos días atrás, se estrenó la segunda temporada de 'Shadow and Bone', traducida como 'Sombra y hueso' y se posicionó en el centro de atención.

Si bien, la primera temporada fue lanzada en 2021, en el último tiempo adquirió cierto protagonismo, y el 16 de marzo Netflix estrenó una segunda parte. Como la trama logró conquistar a gran parte del público, la serie se ha posicionado como una de las opciones más vistas de la plataforma en diversos países del mundo, durante varios días consecutivos y claro, se trata de una atrapante historia que mantiene a los usuarios pegados a la pantalla.

?Malyen (Archie Renaux) y Alina Starkov (Jessie Mei Li) en 'Sombra y hueso'. Imagen de Netflix.

'Sombra y hueso' está basada en la superposición de una serie de libros de Leigh Bardugo, 'Shadow and Bone' y 'Six of Crowds' y relata la historia de Alina Starkov, una joven cartógrafa huérfana, que descubre que tiene un poder inminente que podría llegar a unir a su país. Por esta razón, intenta utilizar todos los medios para perfeccionar su poder y así destruir la sombra.

En esta segunda entrega de la serie de fantasía y drama, Alina se vuelve a reunir con Mal, su mejor amigo de la infancia, para huir de Ravka, luego de destruir al general Kirigan, 'El Oscuro'. Allí, los amigos se embarcan en una misión para buscar a dos criaturas para amplificar su poder y de una vez por todas destruir la sombra. Al mismo tiempo, Los cuervos, vuelven a Ketterdam, para enfrentarse al poderoso Pekka Rollins y su gran monopolio.

A días del estreno, los fanáticos de la saga se han devorado los 8 capítulos de esta segunda temporada, por lo que la serie se ha posicionado entre las más vistas. Tal como parece, si todo sigue según los planes y en números positivos, Netflix tendría en mente renovar la serie para una nueva temporada y además, hacer un spin-off que relate la vida en Seis de cuervos.