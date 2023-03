Desde la cama, Nati Jota se llevó todas las miradas con esta foto

Nati Jota viajó a la Antártida Argentina para participar de un proyecto para una productora que realiza contenidos educativos para jóvenes y fue duramente criticada. Es por esto que no le quedó otra alternativa y salió a hacer un descargo en las redes.

“Para sacar algunas dudas, porque leo información falsa replicándose y de manera sañosa”, comenzó diciendo y aclaró que no viajó en un avión comercial y que tampoco tuvo una aeronave para ella sola.

Nati Jota

"Leo que algunos hablan de vacaciones como si la Antártida tuviera hoteles, amenites, como esquiáramos o estuviéramos de joda, no sé. La realidad es que es una base científica con instalaciones sencillas para quienes trabajan acá puedan vivir una cotidianeidad lo más normal posible y punto", sumó.

"Me estoy pasando el día haciendo algunas notas, preguntando para tener data (y porque soy curiosa) y sentada en un comedor pequeño de la casita en la que estamos (porque afuera hace mucho frío), conversando con otros huéspedes que vinieron a trabajar también por unos días o meses", detalló Nati Jota.

"No quisiera aclarar esto porque conozco el hate de Twitter como pocos y probablemente para la mayoría mis palabras no sirvan. Es que acá, digas lo que digas, te van a seguir pegando. Es un poco asfixiante saber eso, es una cárcel de falacias de la que tenés la llave pero no la podés usar", reconoció.

Luego, indicó: "No voy a darle más bola a las agresiones, cierro acá; sí seguiré compartiendo contenidos para cumplir con el fin de mi viaje: dar a conocer más nuestra Antártida. Tengan paciencia que tenemos que descargarlos, editarlos y bla".

En Instagram, Nati Jota es muy activa y todos los días sube material que llama la atención de los internautas. Ahora, se llevó todas las miradas con esta foto que se tomó en la cama.