Manelyk González modeló con un diminuto bikini y elevó la temperatura de la red

Manelyk González llegó a lo alto de la fama gracias a su participación en el reality ‘Acapulco Shore’. La chica mexicana debutó en la adaptación latina de ‘Jersey Shore’ en su primera temporada, allá por el año 2014. Lo cierto es que se hizo sumamente conocida por las polémicas que protagonizó la actriz en la lujosa casa, como también por su romance con Jawy Méndez.

Para la quinta temporada de Acapulco Shore, Mane anunció su renuncia al reality show, con el deseo de poder dedicarse a otras cosas. Sin embargo, volvió a tener apariciones en la sexta edición del programa, al igual que participó en la versión española: ‘Super Shore’. Más tarde, la bella modelo de 32 años se sumó a ‘La casa de los famosos’, en reemplazo de Kimberly Flores. De esta forma, los realities siempre estuvieron presentes en su vida.

MANELYK PRESUME SU FIGURA. FOTO: INSTAGRAM @manelyk_oficial

No obstante, la celebridad mexicana supo hacerse una carrera aparte de la televisión, principalmente volcada en las redes sociales. Pues, sobre todo en Instagram, Manelyk comparte sus sesiones fotográficas más extravagantes y candentes, presumiendo su figura de infarto en cada ocasión. Por esto, la influencer cuenta con más de 15 millones de seguidores que no se pierden ningún detalle de su vida.

Fue en dicha red social que González decidió mostrarse de lo más feliz y sensual disfrutando de unas mini vacaciones en un lujoso Hotel Spa Resort de México. “En definitiva… necesito una escapadita con calidad de urgente”, escribió la diva en la leyenda de una serie de imágenes que causaron furor. En ellas, la modelo lleva nada más que una bikini naranja bien ajustada a su cuerpo, que la hizo ver como una diosa bajo el agua de una ducha que caía.

LA INFLUENCER TIENE 15 MILLONES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM. FOTO: @manelyk_oficial

Una vez más, sus seguidores quedaron shockeados ante tanta belleza y decidieron alargarla en comentarios de Instagram: “Mamacita”; “Amonosss mami”; “Diosaa”; “REINAAAA,CUERPAZOOOO, ROSTRO Y ACTITUD, QUE MÁS PUEDE PEDIR ESTA DIOSA”; “Me enamoré, de nuevo”; “Toda una diosa”; “la manecita”.

La última polémica de Manelyk González

Recientemente, la “chica reality” volvió a estar en el foco de la tormenta por una serie de dichos transfobicos que los internautas no perdonaron. En un video que Mane grabó junto al maquillador Víctor Guadarrama, ambos ofendieron a la comunidad LGTB+ por decir que las mujeres transexuales están “de moda“.

Inmediatamente, las críticas hacia las declaraciones de Manelyk estallaron y la influencer no pudo hacer más que disculparse. “Estoy leyendo comentarios del último video Y NO PODÍA ESTAR MAS DE ACUERDO CON USTEDES! EI video no construye absolutamente nada, desinforma y estigmatiza así que mejor he decido bajarlo“, dijo González y continuó: “Realmente quiero comprometerme más con ustedes porque a pesar de que no tuve la más mínima intención de ofender, reconozco ahora que fui poco empática, y poco informada”.