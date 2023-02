El día que Ángela Aguilar rompió el protocolo real y cómo lo hizo

Ángela Aguilar es una de las artistas que siempre está en tendencias, ya sea por su música o por los escándalos en los que se ve envuelta. La más joven de la Dinastía Aguilar comenzó el 2023 con todo, anunciando el lanzamiento de su línea de perfumes, cantando en importantes festivales y presentándose ante la realeza española. ¡De todo para una joven de 19 años!

Sin embargo, por más éxitos e hitos musicales que la artista tenga a su corta edad, las polémicas no la dejan atrás. La última, que se desató a finales del año pasado, todavía la persigue. Pues, la hija de Pepe Aguilar había felicitado a la selección argentina por el triunfo en el Mundial de Qatar 2022, asegurando que lleva en su sangre un 25% de argentinidad; esto debido a que su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, vivió en el país sudamericano en su infancia, por lo que le transmitió parte de esa cultura a Ángela.

ÁNGELA AGUILAR INTERPRETÓ 'LA LLORONA' Y 'LA MALAGUEÑA'. FOTO: INSTAGRAM @AANGELA_AGUILAR_

Es por eso que varios mexicanos comenzaron a criticar a la intérprete de ‘Ahí donde me ven’ en las redes sociales, diciendo que “lucra” con la cultura mexicana y cambia de culturas cuando le conviene. No obstante, Ángela continúa recibiendo el apoyo de sus fieles fanáticos que siguen cada uno de sus proyectos, por ende, no se perdieron su reciente presentación ante Sofía, la Reina consorte de España.

La nueva polémica de Ángela Aguilar

El lunes 20 de febrero Ángela Aguilar fue la invitada especial de los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2023, un importante evento real organizado por la Fundación Reina Sofía. Para la ocasión, la cantante interpretó dos clásicos del patrimonio musical mexicano: ‘La llorona’ y ‘La malagueña’.

ÁNGELA AGUILAR JUNTO A LA REINA SOFÍA. FOTO: INSTAGRAM @AANGELA_AGUILAR_

Pero la presentación de la artista estadounidense no fue de lo que todos hablan, sino del error que cometió al saludar a la Reina Sofía de Grecia. Pues, en el evento magno, Ángela tuvo el honor de conocer a la madre del Rey Felipe VI, aunque, en el momento, olvidó las reglas existentes para poder acercarse a un miembro de la realeza.

De acuerdo a lo trascendido por los medios españoles y mexicanos, Ángela abrazó por la espalda a la Reina consorte de España, en lugar de pedir el permiso para saludarla con la mano, tal como lo indica el protocolo real. La propia influencer compartió en Instagram la imagen donde se puede ver el error magno.

“Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. Infinitas gracias! Esta experiencia me la llevo en el corazón”, escribió Ángela Aguilar en el posteo de la foto donde luce un despampanante vestido blanco con detalles azules. Por supuesto, la joven cantante no se percató del error que cometió.