Estos son los 5 mejores futbolistas de la historia, según la inteligencia artificial

Desde que se dió a conocer en el 2022, el sistema de inteligencia artificial, Chat GPT, ha servido para responder las consultas y dudas de millones de usuarios. Precisamente, el 30 de noviembre del año pasado, OpenAI lanzó esta herramienta de Chatbot que causó un impacto global sin precedentes.

Ahora, el ChatGPT fue consultado sobre cuáles son los mejores 5 futbolistas de la historia y en su respuesta aparecieron nombres que suelen encontrarse en muchos rankings.En primer lugar, el chatbot aclaró que la elección “es altamente subjetiva y puede variar según las opiniones personales” y que “hay varios jugadores que a menudo se mencionan como algunos de los mejores de todos los tiempos debido a sus habilidades, logros y contribuciones al deporte”.

Messi es el futbolista más jóven de la lista. Fuente: Instagram @leomessi

De la misma manera, el ChatGPT sólo dió los nombres y no aclaró si estaban o no ordenados de mejor a peor o viceversa. En el ranking podemos encontrar al brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, quien ganó tres copas del mundo con Brasil y anotó más de 1,000 goles en su carrera. También, por su puesto, el chat arrojó el nombre de Maradona, ícono del fútbol famoso por la "Mano de Dios".

Además, era imposible que el chat no diera el nombre del último ganador de la copa del mundo. Lionel Messi, actualmente, juega para el Inter Miami y es considerado uno de los mejores futbolistas de la última década. Por otra parte, también el Chat dió el nombre de Johan Cruyff, el futbolista y entrenador holandés es uno de los primeros en popularizar el "fútbol total".

Pelé y Maradona se encuentran en la lista de los 5 mejores elegidos por el ChatGPT

Por último, se puede leer el nombre de el argentino-español Alfredo Di Stéfano. Considerado uno de los grandes futbolistas de la década de 1950 y 1960. Igualmente el chatbot de inteligencia artificial aclaró que las opiniones pueden cambiar con el paso del tiempo, ya que aparecerán nuevas estrellas en el mundo del futbol.