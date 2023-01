El curioso motivo por el que Tobey Maguire se robó los trajes de Spider-Man

Sin lugar a duda, los fanáticos de Spider-Man recordarán por siempre al actor Tobey Maguire porque fue el primer Peter Parker en la pantalla grande. Apareció en todos los cines de la mano del reconocido director Sam Raimi, y a 20 años de su estreno se reveló el curioso motivo por el cual se robó los trajes y qué hizo con ellos.

El propio Tobey Maguire aprovechó la promoción de su nueva película titulada Babylon para revelar el curioso motivo por el que se quedó con dos trajes del superhéroe más querido de Marvel: Spider-Man. Tras una sesión de preguntas y respuestas de Reddit, reveló varias anécdotas sobre el rodaje de sus trabajos.

En uno de todos los interrogantes, el actor de 47 años confesó que se robó dos atuendos del arácnido e icónico Spider-Man y que los tiene en su casa: "Tengo un traje rojo de Spidey y un traje negro de Spidey".

La incomodidad de los trajes de Spider-Man

No solo es curioso que Tobey Maguire se haya robado los trajes de Spider-Man, sino que además haya confesado lo incómodo que resulta llevarlos puestos. Así, también recordó su participación junto a Tom Holland: "Dijimos, 'Oh, dios mío, ¿te resulta difícil orinar con el traje? ¡A mí me resulta difícil orinar con el traje!'". Sin embargo, está feliz con que estén en su poder.

Aunque le resulten incómodos, Tobey Maguire se quedó con dos trajes de Spider-Man y los usa como pijamas.

El propio Tobey Maguire ha revelado que se quedó con dos de los trajes de Spider- Man, diseñados por Sam Raimi para usarlos como pijama de su confianza. Aunque a muchos les gustaría que se exhibieran en alguna exposición o en el museo de Marvel para admirar uno de los diseños más icónicos de su mundo, no será así.

De momento, los fans siguen esperando la realización de Spider-Man 4, en la que Sam Raimi y Tobey Maguire están deseosos de participar. Sin embargo, por el momento solo se sabe que está en manos de Sony, quien actualmente está desarrollando su propio universo cinematográfico y necesita un Spider-man que conecte con el resto de los villanos.