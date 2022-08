Los distintos Spider-Man volverán a unirse en el futuro para derrotar a Venom

No way home sigue siendo la película más aclamada del Universo Extendido de Marvel. La aparición de los distintos Spider-Man personificados por Tobey Maguire y Andrew Garfield a la realidad que habita Tom Holland a partir de un hechizo erróneo de Dr. Strange que atrajo de distintas partes del multiverso a múltiples villanos fue una jugada en la historia que gustó mucho a los fanáticos.

Ahora un rumor de Geekosity adelanta lo que sería la próxima trama que Kevin Feige y sus equipos creativos tienen preparada para estos personajes. Sí, los Spider-Man de otros universos regresarán a la realidad del MCU para una nueva batalla, en este caso el enemigo será el simbionte más famoso de todos, Venom. Pero hay una vuelta de tuerca según la filtración.

En este caso no sería el personaje de Tom Hardy el que se enfrentaría a los Spider-Man. ¿Cuáles pueden ser las alternativas? En las novelas gráficas el simbionte Venom se unió a otros nombres propios como Flash Thompson y El Escorpión. Ambos fueron introducidos al Universo Cinematográfico de Marvel pero no serían los indicados para hacer las veces del antagonista.

Además, parece que Venom sería uno de los villanos en Avengers: Secret Wars y que el simbionte en cuestión se uniría al cuerpo del Peter Parker de Tom Holland. Teniendo en cuenta la dura realidad que le toca vivir a Peter al perder a su tía May, a su novia MJ y su amigo Ned no sería extraño que el héroe caiga en la tentación de utilizar los poderes de Venom y su lado oscuro termine expuesto al igual que ocurrió con el personaje de Tobey Maguire en el pasado.

Recordemos que en la escena post créditos de Spider-Man: No Way Home pudimos ver a Eddie Brock (Tom Hardy) en un bar hasta que el hechizo de Strange lo devolvió a su Tierra no sin antes dejar un fragmento del simbionte Venom en el mundo donde vive el Peter Parker de Tom Holland, lo que podría ser un adelanto de los hechos que este héroe está por vivir si se une con la criatura extraterrestre.

Los tres Spider-Man.

Todavía falta mucho tiempo para Avengers: Secret Wars pero la falta de presencia de Spider-Man en los anuncios de Marvel en Comic-Con sumado al interés que despertó No Way Home y la naturaleza multiversal de la que será la última película de los Avengers en la Fase 6 del MCU bien pueden hacer soñar al fandom de Spidey que mucho de esta filtración puede estar en lo correcto.