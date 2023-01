Miley Cyrus y Liam Hemsworth: un amor de película

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en la adolescencia cuando trabajaron juntos en la película 'The last song'. A partir de allí comenzaron un intenso romance que tuvo una duración de 10 años con varias idas y vueltas, rupturas y reconciliaciones. Incluso llegaron a comprometerse y tiempo después se casaron, pero el amor no fue suficiente. Por esta razón, la cantante comentó cuáles fueron los motivos por los cuales el intenso romance se acabó.

A lo largo de su carrera, la cantante le ha dedicado varias de sus canciones, pues el amor y el desamor son dos de las mejores fuentes de inspiración para los artistas. Obviamente, todos los fans se quedaron con las dudas y la intriga, pues fueron una de las relaciones más populares en su momento. Sin embargo, la incertidumbre llegó a su fin porque Miley contó en el programa de radio The Howard Stern Show, porqué la historia de amor terminó.

"Hemos estado juntos desde los 16 años. Y ocurrió que nuestra casa se quemó. Por aquel entonces estábamos comprometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú, todo cambió", reveló la artista. Seguido de esto comentó que después del incendio su voz cambió totalmente, porque verdaderamente quedó traumatizada.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth en la alfombra roja. Imagen de Vogue.

Cuando la casa se incendió, Cyrus se encontraba instalada en Sudáfrica y no había manera de volver. "Solo podía pensar que mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo", expresó cabizbaja. En esa casa tenía guardada toda su vida, sus recuerdos y fotografías de cuando era pequeña, así como también cientos de cosas más, pero lo perdió todo. Por otro lado la artista recordó que intentó reconstruir eso: "En lugar de decir 'Oh la naturaleza hizo algo que no pude hacer por mí misma; me obligó a olvidar mi pasado' decidí correr hacia el fuego", haciendo alusión a que aquél momento se convirtió en un proceso de autodestrucción.

Asimismo, afirmó que al ser una persona tan intensa se negó a aceptar lo que había sucedido: "No paraba de preguntarme qué propósito había detrás de esa destrucción. Así que en lugar de tirar hacia adelante y comenzar de nuevo, simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo". Además, agregó que todavía lo ama y siempre lo hará, pero luego de ese incendio comenzaron muchos conflictos, así que decidieron poner un punto final a su relación.