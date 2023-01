Un usuario de Twitter viraliza el lado oscuro de Walt Disney

Walter Elias Disney fue un gran empresario, animador, guionista y productor de cine, que logró dejar su huella en la industria de la animación estadounidense. De hecho, gracias a su talento y sus exitosos productos, presume el récord como productor con más premios Oscar, debido a que ganó 22 estatuillas y estuvo nominado más de 59 veces. Recientemente se viralizó en las redes sociales un hilo de Twitter que expone el lado oscuro del empresario.

Pongan atención que hoy les voy a contar el lado oscuro de Walt Disney. pic.twitter.com/9bGUYZqaYC — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) January 24, 2023

El usuario Rafael Poulain, un twittero que se dedica a publicar contenido sobre viajes, curiosidades e historia, realizó una serie de publicaciones, comentando algunos datos secretos sobre Disney. Según los tweets del bloguero, la historia comenzó en 1901, año donde nació el pequeño Walt, en una familia de descendientes de irlandeses y alemanes.

Debido a los serios problemas económicos, el padre del futuro empresario, Elias Disney, decidió comprar una granja en Missouri, sin embargo años después la vendió porque no le dio frutos. Al tiempo el hombre comenzó a trabajar en Kansas como repartidor de periódicos, junto con dos de sus hijos: Walt y Roy. Por esta razón, Walter estaba muy cansado en la escuela, así que obtenía malas calificaciones y se la pasaba dibujando. Cuando cumplió 15 años se dio cuenta que quería dedicar su vida a los dibujos.

Participó en la Guerra mediante la Cruz Roja, y al regresar a casa "consiguió trabajo como ilustrador", comentó el usuario de Twitter. En ese momento conoció a Ubbe Iwerks, otro aficionado al dibujo, y el hombre con quien armó su primer negocio: "Iwerks-Disney Commercial Artists". Como no les dio buenos resultados, se fueron a la empresa "Kansas City Films Ad", que trabajaba con el cine local.

Nuevos comienzos

Luego de dos años de experimentar y aprender, tomó ideas del modelo de negocios y fundó "Laugh-O-Gramm Films Inc". La compañía se especializó en cortos animados de historias famosas, pero como Walt no calculó que de los gastos de producción serían sumamente elevados y además, a nadie le interesaban sus ideas, no le quedó otra que cerrar la empresa.

"Laugh-O-Gramm Films Inc". Imagen de tentulogo.com

Se mudó a California e intentó presentar varias ideas a productores y directores de cine pero nadie las quiso. Con el dinero prestado de su hermano Roy, fundó "Disney Brothers Studio" y contrató a su amigo Iwerks, que tenía grandes ideas y había logrado vender algunas cuantas. Así, con el tiempo surgió "uno de los mayores éxitos de Disney (la compañía), era un personaje creación se Iwerks llamado: “Oswald, el Conejo Afortunado", relató Rafael Poulain.

Aquí empezaron los problemas, pues Disney cedió los derechos de este personaje a otra compañía: Universal. Por esto comenzaron a presionar para que entregara más material por escaso dinero, o ellos mismos usarían a Oswald y contratarían a sus animadores, cosa que terminó ocurriendo.