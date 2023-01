Hay bichota para rato, esta es la feliz noticia que anunció Karol G

Karol G la viene rompiendo en la industria musical desde hace años y su éxito parece no tener techo. Si bien la artista urbana ya resonaba en las fiestas, discotecas y estaciones radiales de Latinoamérica, fue con el lanzamiento de ‘Tusa’ que su carrera explotó y se abrió al mercado internacional. Desde ese momento, Carolina Giraldo Navarro supo explotar su talento al componer música urbana, sacando hits como ‘Bichota’, ‘El makinón’, ‘MAMIII’ (con Becky G), ‘Don’t Be Shy’ (con Tiësto), y los más recientes ‘Provenza’, ‘Gatúbela’ (con Maldy) y ‘Cairo’.

Además, la intérprete nacida en Medellín, Colombia tuvo un tremendo 2022 en el que llenó estadios en el marco del ‘Strip Love Tour’, llevando su música a los estados más importantes de los Estados Unidos. Como si fuera poco, Karol G supo aprovechar las redes sociales para conectarse con sus fans, charlar con ellos y revelar detalles de su carrera y vida personal. Precisamente fue mediante Instagram, que la ex pareja de Anuel AA anunció una gran noticia, que demuestra que comenzó con todo el nuevo año.

La bomba que anunció Karol G

Hace tiempo que circulaban rumores de un nuevo álbum de Karol G, puesto que la “bichota” había lanzado el tercero, titulado ‘KG0516’, en 2021 y, desde entonces, no hubo más noticias. Sin embargo, el lanzamiento de sus últimos sencillos le dieron a sus fans la esperanza de que se los incluya en un nuevo material de estudio, aún más potente que los anteriores. Esto, finalmente, se volvió realidad cuando la cantante de 31 años reveló en Instagram la llegada de su próximo álbum.

“Por fiiiiiiiiiiin!!!! POR FINNNNN!!! Hoy anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicadoOooo. Solo se que para mi y para todos MAÑANA SERÁ BONITO”, anunció Karol G con mucha emoción ante sus 58.5 millones de seguidores de Instagram, acompañando el mensaje con un video como adelanto de la canción y el álbum homónimo.

En seguida, el posteo rompió la red y alcanzó los 2.5 millones de ‘me gustas’ y miles de comentarios por parte de sus fans como de otros artistas latinos de la talla de Tainy, Justin Quiles y Carla Morrison. “Que bonito ser parte de esto contigo reina Karoooooool!!!!!!”; “Qué cosa más bella! No puedo esperar a q salga”; “MÚSICA PAL CORAZÓN”; “Se jodio tooooo”; “Ya casi es mañana !!!”; “Por finnnnnnnnn ya casiiiii Mañana será Bonito te amo, todo emocionados”; “Te pasaste (y ni lo he visto)”; “De buena que sos OTRO NIVEL increíble”, fueron algunos de los mensajes.

KAROL G ANUNCIÓ QUE SU ÁLBUM LLEVARÁ EL NOMBRE DE 'MAÑANA SERÁ BONITO'. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

En el video, podemos ver a Karol subida a su jeepeta roja en un plano que muestra a las montañas de Medellín de fondo. Mientras la cantante escucha la radio, aparece un papelito que dice “si estás triste, llámame”. De inmediato, Karol llama y le contesta un pequeño preguntándole en qué puede ayudarla. Luego, se escucha a la artista decir: “Me encontré un papelito que decía que si no me sentía bien podía llamar”. Finalmente, el niño responde: “Pero señorita, no importa porque ‘Mañana será bonito’…”.