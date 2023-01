Así fue el sorprendente encuentro entre Rosalía y un integrante de BTS

Que Rosalía es una artista de lo más versátil, icónica y talentosa, eso ya lo sabemos. Todo lo que se propone hacer, con mucha creatividad, horas de trabajo y, sobre todo, pasión, la catalana lo consigue. Es así que en pocos años de carrera, Rosalía Vila Tobella se impuso entre los más escuchados a nivel internacional, llegando a presentarse y ganar premios en galas de la talla de los Latin Grammy.

Pero la carrera de la “Motomami” parece no tener techo, ya que cada vez la cantante se propone nuevas metas artísticas y logra alcanzarlas. Tras un 2022 súper intenso, en el que Rosalía lanzó su tercer álbum de estudio y realizó un exitoso tour internacional para presentarlo al mundo, este año ha decidido comenzarlo con unas merecidas vacaciones para descansar y concentrar más creatividad para su regreso.

No obstante, esas vacaciones llegaron a su fin hace unas semanas, cuando la catalana aseguró que volvería al trabajo de componer y presentarse en vivo. Es más, Rosalía realizó un breve adelanto de una nueva canción en la que se la escucha cantando en inglés. Se trata de unos versos de su próximo sencillo titulado ‘LLYLM' o 'Lie Like You Love Me’, canción que se estrenará el viernes 27 de enero. ¡Comenzó con todo!

Rosalía x Louis Vuitton

Eso no es todo, hace unos días se llevó a cabo la Semana de la Moda en París, donde los mejores diseñadores del mundo presentaron sus nuevas creaciones. Y ustedes dirán “¿qué tiene que ver Rosalía con ello?”. Y aquí les va la respuesta. La intérprete de ‘Con Altura’ tuvo la oportunidad de cantar y desfilar en la pasarela más importante de la moda de la mano de la firma francesa Louis Vouitton. ¡Todo un espectáculo!

ROSALÍA DESFILÓ Y CANTÓ EN LA SEMANA DE LA MODA EN PARÍS. FOTO: INSTAGRAM @ROSALIA.VT

“Ayer cumplí uno de mis sueños: cantar en un desfile y desfilar haahh encima tuve la suerte de poder poner todas mis canciones favoritas a sonar en LVvvv merciiiiiiiiiii @louisvuitton”, escribió Rosalía en Instagram, revelando el clip en el que se la ve cantar ‘CANDY’ sobre un lujoso automóvil.

El encuentro entre Rosalía y J-Hope de BTS

Además del furor que desató Rosalía por su debut en Paris Fashion Week 2023-2024, otro hecho inédito hizo estallar las redes. Es que la novia de Rauw Alejandro se encontró con uno de los integrantes de la banda de K-pop BTS y, por supuesto, lo compartió con sus seguidores de Instagram.

Fue Jung Ho-Seok, más conocido como J-Hope, quien estuvo sentado en primera fila mirando el show de Rosalía. En Instagram, el cantante coreano subió videos admirando a la española, mostrando la fascinación que tiene por su música e interpretación en vivo. Recordemos que el integrante de BTS es embajador de Louis Vuitton, razón por la que no faltó al desfile que dieron en el marco de la Semana de la Moda en París.

ROSALÍA Y J-HOPE ESTUVIERON JUNTOS EN LA PARIS FHASION WEEK 2023. FOTO: INSTAGRAM @ROSALIA.VT

Al ver las fotos que se sacaron Rosalía y J-Hope luego del evento, surgieron esperanzas de que hagan una colaboración musical. Esto es posible puesto que BTS ha colaborado previamente con artistas hispanohablantes como Becky G.