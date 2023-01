Merlina: la asombrosa transformación de Emma Myers luego de interpretar a Enid

La serie de Netflix Merlina, estrenada en el 2022, fue un gran éxito a nivel mundial y todos sus participantes ganaron un reconocimiento sin precedentes. Trata sobre las aventuras de la hija de los locos Addams, Merlina (Jenna Ortega), y cómo la misma se desenvuelve en un colegio pupilo al que fue enviada para que se pueda relacionar con otros jóvenes con poderes, al igual que ella.

Al principio estaba muy solitaria, dado al carácter frío, aislado y meticulosos del personaje, y solo interactúa durante los primeros días con quien es su compañera de cuarto, quien es exactamente lo contrario a ella, Enid, personaje interpretado por Emma Myers.

Al principio, su relación es difícil y complicada; sin embargo, Enid terminó ganándose el cariño de su compañera y se volvieron grandes amigas. Ella es una chica licántropo que no pudo convertirse y es acosada por su madre para ir a un campamento y tener su primer aullido, haciendo referencia a los terribles campamentos de conversión a los que van para cambiarse de género por no reconocerse con el que nacieron.

Emma Myers tuvo que cambiar radicalmente su look tras aceptar un papel para protagonizar una película de Jennifer Garner llamada Family Leaves. El film está basado en la novela de Amy Rosenthal, aunque mucho no se sabía sobre el personaje que interpretará Emma. Por suerte, se conocieron más detalles cuando la actriz acudió a una entrevista en The tonight show con Jimmy Fallow.

Emma Myers cambia totalmente de look.

En la entrevista se la ve un tanto distinta al look que llevaba cuando interpretó a Enid en Merlina. Su cabello, aunque sigue siendo corto, luce más oscuro y ya no tiene más el platinado que usaba en la serie. Además, su estilo ahora es más moderno y no tan adolescente como en la serie, por lo cual probablemente sea esa la nueva imagen que deberá interpretar en la película.

Por lo tanto, parece que la tierna amiga de Merlina transformó su imagen para adaptarlo a un nuevo personaje el cual será parte de una película. Ya tenemos ansias de saber más sobre lo que esta joven actriz está trabajando y cuál será su próximo proyecto, el cual seguro nos sorprenderá tanto como su papel de Enid.