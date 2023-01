Jenna Ortega luce un vestido de transparencias y causa sensación

Jenna Ortega se transformó definitivamente en la actriz del momento al protagonizar una de las series más importantes y exitosas de Netflix: Merlina, o en su idioma original, Wednesday. El éxito fue catalogado como el número 1 entre los más vistos de plataforma, y eso generó que la protagonista tenga mucha llegada y exposición.

Con este fuerte salto a la fama, Jenna se convirtió no sólo en una de las más buscadas por Hollywood sino que además amplió ese rubro a las diferentes grandes marcas de ropa y moda que se pelean por su figura. Todos buscan que la actriz vista los mejores looks, y recientemente un particular atuendo llamó la atención de todos.

Jenna Ortega sacó a relucir su perfección en un elegante vestido de Dolce & Gabbana.

En esta ocasión, la actriz acudió como invitada al programa de televisión 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon con un look que dio que hablar. La participación de Jenna fue toda una visión por llevar un vestido transparente de Dolce & Gabbana, una de las firmas más exclusivas del mundo.

Ortega se presentó al show luciendo un vestido negro, largo y entallado, estelarizado por las transparencias y con acentos en contraste con el cuello y puños en color blanco. El vestido se robó todas las miradas durante el programa, pero también la magnífica figura de la joven actriz de 20 años.

Ya se había pronosticado, aún así el vestido de textura mesh que pertenece a la colección de primavera de la casa de moda italiana, confirma que la euforia por las transparencias seguirá siendo tendencia durante el 2023.

El balance que representó este vestido de Jenna con las transparencias fue perfecto, ya se combinó con un body negro que usaba debajo. La joven completó su look con una corbata ancha de textura satinada que llevaba en el pecho, completando al 100% un look que fue elogiado por todos.

Todo este atuendo lo completó con un maquillaje ya clásico para la joven, con un delineado con difuminado en color negro que le aporta un aire de misterio y que recuerda mucho más al personaje de Merlina porque tiene cierta ambientación al mismo.