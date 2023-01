Marvel: quién es el actor detrás de M.O.D.O.K. en Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania llega a los cines de todo el mundo en apenas unas semanas inaugurando así la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. En el último tráiler, se conocieron más detalles de M.O.D.O.K. y ahora se sabe que el actor encargado de darle vida a este villano es nada más y nada menos que Corey Stoll, un viejo conocido de la franquicia.

Los tiempos que corren no podrían ser mejores para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Es que el próximo 16 de febrero llega a las pantallas de cine la película que da inicio a la Fase 5: se trata de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Además de funcionar como el puntapié inicial de una nueva etapa de la exitosa franquicia, esta película sirve como secuela de Ant-Man (2015) y Ant-Man and the Wasp (2018).

Paul Rudd vuelve una vez más como el protagonista de esta historia, en su doble rol de Scott Lang y Ant-Man. Evangeline Lilly también repite como Hope Van Dyne y Michael Douglas hace lo propio como Hank Pym.

El nuevo tráiler deja ver a Jonathan Majors en su rol de Kang el Conquistador y también ofrece novedades respecto a uno de sus secuaces: M.O.D.O.K.

Corey Stoll le da vida a M.O.D.O.K. y vuelve a la saga de Ant-Man

La noticia de que Corey Stoll vuelve a la saga de Ant-Man dando vida nada más y nada menos que a M.O.D.O.K. tomó a muchos por sorpresa, pero lo cierto es que se trata de algo con lo que se especulaba desde hace tiempo.

Tras lo que le sucede a Darren Cross/Yellowjacket en la primera entrega de Ant-Man, comenzó a circular el rumor de que Stoll podría volver aunque en la forma de este villano de inteligencia mejorada.

A sus 46 años, Stoll acumula una trayectoria exitosa tanto en cine como en televisión. En la pantalla chica, trabajó en la primera temporada de House of Cards. En la grande, por su parte, actuó bajo la dirección de Woody Allen en Medianoche en París yCafé Society.

Habrá que ver qué es lo que sucede en la tercera entrega de la famosa película protagonizada por Paul Rudd para saber si Corey tiene futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel.