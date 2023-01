Nati Jota posó desde la playa y conquistó miles de corazones

Nati Jota no vacila al momento de decir lo que piensa y siempre va al frente. Recientemente, en una entrevista con Teleshow, reconoció ser feministas y detalló: "Es una palabra que en un momento me… Al principio decía '¿qué onda, ahora todas?' Creo que a muchas nos pasó. Son todas feministas, ¿qué pasa? Después me di cuenta que me interpelaba más de lo que creía. Siempre hablar de feminismo polémico. Hay mucha gente muy enojada con la palabra me parece".

"Creo que se enojan porque lo ven como yo lo veía antes, 'ahora se suben todas a la moda del pañuelito y no sé qué'. Con el tiempo me di cuenta que me interpelaba mucho, que no veía en todas las cosas de la vida que el machismo me afectaba. Y hoy me sigue afectando. Cosas de la cotidianeidad en todo sentido. Por ejemplo, hay algo muy chiquitito que siempre veo, ¿no te pasa a veces que estás en una charla y los varones hablan y miran a los otros varones cuando hablan?", agregó Nati.

Y señaló: "Son cosas tan sutiles, les interesa más ese feedback que el tuyo. O que el mío. O que el de otra mujer. Yo tampoco lo culpo al tipo porque estoy segura que no está eligiendo a dónde mirar, que le sale".

Al igual que sus dichos, el contenido que Nati Jota comparte en las redes también acapara toda la atención.

