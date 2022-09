Qué es de la vida de Axl Rose, cantante de Guns N' Roses

Una vida repleta de fama que le llegó tras el furor de Appetite for Destruction junto a los Guns N’ Roses. Asimismo, entre medio, peleas con Slash, una larga reclusión, escándalos y el regreso a los escenarios, así es la vida de Axl Rose hoy.

El cantante y líder de los Guns N' Roses, Axel Rose, cumplió 60 años y de seguro, es muy posible que sea el último rockstar de la vieja escuela. Ha sido toda una estrella modelada en otros tiempos.

Con el pelo largo, esos jardineros de jean, el paso arrastrando alternadamente los pies, algunas que otras polleras escocesas, los escándalos, shows interrumpidos y las peleas, es un poco de todo lo que ha sido su característica personalidad. Asimismo, la impactante presencia escénica y su voz, son inolvidables.

Axl Rose: qué fue de su vida sin los Guns N’ Roses

Probablemente, Guns N’ Roses haya sido la última banda de rock de los años 70. Megalomanía, grandes canciones, muchos excesos y una vocación imperial. Sin embargo, esa carrera de pronto se detuvo.

Cuando todo parecía que monopolizarían la música por muchos más años, Axl Rose se convirtió en un ermitaño. Se recluyó en su mansión de Malibú y se apartó no sólo de sus compañeros de banda, sino también de los fans y del resto del mundo.

Asimismo, cada tanto surgía prometiendo un disco, organizando alguna gira o criticando a Slash. Tras varias conductas problemáticas, accedió a terapia por difíciles episodios vividos en su infancia.

Vale recordar que hasta tuvo que dejar su ciudad natal en Indiana, luego de que lo arrestaran más de veinte veces con diversos cargos como robo, consumo de drogas y más. En bandas anteriores a los Guns N’ Roses también dejaba al público insatisfecho. Era un clásico abandonar el escenario después de la segunda canción o saltando si alguien lo miraba mal.

Así se encuentra hoy

Axl Rose y Slash, volvieron a deleitar a su público juntos. Se vieron en una de sus últimas presentaciones en el tour que marcó el regreso de este último a la banda. Fue precisamente entre 2016 y 2019. Así se lo vio a Axel Rose bajando de su avión privado

La gira “Not In This Lifetime Tour” recordó la promesa que habían hecho de no volver a juntarse, pero duró casi 3 años y se convirtió en el tercero más taquillero de la historia del rock. Hoy Axl Rose volvió a reclutarse en Malibú. Desde allí está activo en las redes sociales y hasta contó que estaba teniendo problemas de salud, específicamente con su voz.

Asimismo, planea nuevas grabaciones y quizá algún regreso a los escenarios, pero, ya como una leyenda del rock representando el pasado.

¿Lo irías a ver en un nuevo show?