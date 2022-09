Así es la singular “dieta vegana” que adopta Saúl Canelo Álvarez

¿Qué come Canelo Álvarez, la máxima estrella del box mexicano y mundial del momento? Su alimentación es primordial en su rendimiento. Y en un momento crucial de su preparación camino a las peleas con las que ganó múltiples títulos la dieta vegana fue una de sus clave.

Cómo es la dieta vegana de Canelo Álvarez

Para su consagratoria pelea con Gennady Golovkin en Las Vegas, Canelo Álvarez decidió cambiar su plan alimenticio tradicional y adoptar de manera intensiva una dieta vegana. No es la primera vez que lo hace y repitió una estrategia que había aplicado con muy bueno resultados en ocasión de otras grandes peleas.

La alimentación vegana inspira y potencia la carrera de Canelo Álvarez.

El boxeador mexicano reveló que fue un documental que vio en una plataforma de streaming lo que lo inspiró a incorporar al veganismo como uno de los ingredientes de su fórmula del éxito. Lo que hizo Canelo Álvarez fue comer durante al menos 5 días de la semana comidas “plant-based”, que consiste en consumir productos de origen vegetal. La dieta plant-based incluye frutas, verduras, granos enteros, frutos secos, semillas y legumbres.

Sólo los fines de semana, Canelo Álvarez se permitió consumir algún extra en su menú exento de productos de origen animal, y en ese caso eligió pescado, y ocasionalmente pollo. “Trato de llevar la dieta alimenticia vegana durante toda la semana, pero si de repente como algo de origen animal, no importa, voy poco a poco, sin exigirme tanto”, contó Canelo Álvarez sobre la dieta que lleva adelante sin mayores dificultades debido a que el boxeador Nº1 de México no consume carnes rojas desde 2018. “No soy muy complicado para la comida. Me adapto rápido”, aseguró.

La alimentación plant-based, uno de los secretos del éxito de Canelo Álvarez.

En las semanas previas a uno de los combates más importantes de su carrera, Canelo no consumió proteína animal, según un plan de dieta vegana similar al que siguen otros atletas de élite, como los tenistas Novak Djokovic y Venus Williams, y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Según un estudio de 2021 del Instituto de Ciencia Deportiva de la Universidad de Hildesheim, Alemania, una dieta vegana constante durante semanas y hasta meses “provoca efectos corporales positivos en relación con la absorción de oxígeno durante periodos de ejercicio y el nivel de fuerza muscular bajo la proteína vegetal”.

Sin embargo, en su investigación titulada “The Impact of Vegan and Vegetarian Diets on Physical Performance and Molecular Signaling in Skeletal Muscle”, advirtieron que todavía es poco lo que se sabe con certeza sobre la influencia de una dieta vegana o vegetariana en el rendimiento físico.