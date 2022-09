Sarah Jessica Parker deslumbró a todos con su belleza en el estreno de Abracadabra 2

El día de ayer, Sarah Jessica Parker ocupó un privilegiado lugar y se posicionó como el centro de atención en un evento público. La reconocida actriz asistió al estreno de una de las películas más esperadas por el público, "Hocus Pocus 2" conocida en el español como "Abracadabra 2".

Hocus Pocus o Abracadabra.

La primera cinta se estrenó en 1993 y fue distribuida por Buena Vista Pictures. El film fue todo un éxito y con el paso de los años se posicionó como un icono entre las películas de Halloween, por lo que marcó a diversas generaciones. Dentro de la historia, Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker interpretan a las hermanas Sanderson, unas brujas de Salem que quieren hacer un hechizo, a una niña para absorber su juventud.

En esta nueva oportunidad, y veintinueve años después de los eventos de la primera película, tres estudiantes de secundaria se unen para trabajar juntos y detener a las malvadas hermanas Sanderson que ha regresado a Salem en la actualidad. El estreno se llevó a cabo en un evento social en el Teatro AMC Lincoln Square, en la ciudad de Nueva York.

Sarah Jessica Parker y su familia. Imagen extraída de Elle.

Parker acudió a la presentación junto con su familia, Matthew Broderick, su esposo y sus hijas Marion Loretta Elwell Broderick y Tabitha Hodge Broderick. Por supuesto, la actriz llegó a la alfombra roja con un estilismo espectacular y colorido a lo Carry Bradshaw, personaje que interpreta en "Sex and the City". Lució un pantalón rosa con puños y una blusa larga de inspiración oriental con detalles en lentejuelas y un estampado de flores. A su vez, agregó unos zapatos de tacón bajos de un color fuccia electrizante.

Sarah Jessica Parker ?y sus hijas. Imagen extraída de Elle.

Por otro lado, sus hijas también marcaron tendencia con fabulosos atuendos. Al parecer, las niñas de 13 años heredaron el estilo y el amor por la moda que tiene su madre. Marion eligió un vestido de cóctel con brillos, mientras que Tabitha optó por un diseño más sobrio en color negro liso. Ambas, usaron zapatos de tacón peep-toe de la marca de Sarah "SJP Collection".

Durante el evento, la actriz expresó a E! News: "A mis hijas les encantó la primer película". Asimismo, agregó: "Un día estábamos abajo y encontré, un DVD que probablemente Disney me envió cuando salió, así que estaba deteriorado. Y dije: 'Oh, ¿Sabes qué? Esta podría ser una película que les guste y es apropiada' Ellas dijeron 'Oh si mama, la hemos visto, nos encanta esta película'.

El film tuvo tanto éxito que hasta el día de hoy lo siguen reproduciendo, sobretodo cuando se acerca Halloween. La secuela estrenará para todo el público recién el próximo viernes 30 de septiembre. Por esto, miles de personas esperan ansiosas que llegue el día para poder disfrutar el estreno en Disney+, la plataforma de streaming.