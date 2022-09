Te compartimos los mejores looks del Festival de Venecia 2022

El festival de Venecia es uno de los eventos más esperados por los actores y actrices de todo el mundo no solamente por la presentación formal de los próximos proyectos cinematográficos y la premiacion respectiva por quién alza el León de Oro, si no porque las grandes celebrities aprovechan el momento exacto para mostrar sus looks en la alfombra roja.

Allí las diferentes personalidades muestran los trabajos hechos por los diseñadores o marcas exclusivas y que están en vista de todos mientras que promocionan sus trabajos.

A continuación te mostraremos algunos estilos en tendencia elegidos por ellos:

Timotheé Chalamet arribó al Palazzo del Cinema de Venecia super sonriente y en medio de los besos y abrazos con sus fanáticos, eligió lucir para la red carpet un total look de rojo mentalizado en una sola pieza completa por arriba musculosa con espalda descubierta, debajo un pantalón pegado al cuerpo y decidió combinarlo con unas botas de caña baja negras.

Sucede que el actor está al frente de Bones and all, la nueva película de terror romántica de la que será parte junto a Taylor Russell, bajo la dirección de Luca Guadagnino. El film solo tiene fecha de anuncio para Estados Unidos y será el 23 de noviembre.

Cate Blanchett ha ido por un diseño de la italiana Elsa Schiaparelli en negro y con un detalle muy particular y es que por abajo del vestido con pantalón holgado, se colocó unas flores naturales para darle más vida a los diferentes tonos de colores. La espalda semi descubierta y tiene de sujetador unos cordones. Su maquillaje descontracturado eligiendo lo natural fue por el equipo de Giorgio Armani, Armani Beauty.

La actriz está presentando el film TAR en el que cuenta la historia de una directora de orquesta poderosa. Está dirigida por Todd Field y tiene su fecha estipulada para ser presentada en los cines de Estados Unidos el 7 de febrero.

Otra de las grandes apuestas y de gran tendencia es el rojo como es el caso de Catherine Deneuve que se la jugó por un vestido largo de una pieza con tajo en la pierna y lo combinó con un clutch plateado y unos aros colgantes de brillantes.

La actriz francesa recibirá el León de Oro a su larga trayectoria de años.

Julianne Moore, elegida como presidenta del festival de Venecia ha elegido durante 3 noches seguidas looks completamente diferentes por empezar llegó a la alfombra roja con un sacon amarillo con botones y un pantalón sastre del mismo tono combinando con zapatos en punta diseñado por su equipo: Kate Young, Sean Nguyen y con accesorios de Celine.

En el día siguiente apostó por un diseño del italiano Pierpaolo Piccioli, de la colección primavera. Vestido largo con detalles en planteado que se dejaba ver cierta transparencia, de acompañamiento una capa del mismo estilo y bordado con lentejuelas.

El tercer look total black con escote en V, con detalle de la letra en plateado, colgante moderado y unos pequeños aros del diseñador Giorgio Armani.

Ella es parte del elenco White Noise, la película con la que abrió el festival. Una producción de Netflix que está como competencia oficial y cuenta con 6 nominaciones: Copa de Volpi a la mejor actriz, León de plata - Gran Premio del jurado, Copa Volpi al mejor actor, León de plata Al mejor director (Noah Baumbach, Osella de Oro al mejor guión y Festival de Venecia Drop Award).

La actriz Argentina, Griselda Siciliani dio que hablar con el color que más está predominando en esta nueva edición y que es el negro. Este caso agradeció a Prada, la marca italiana de gran nivel de la que dueño originariamente Mario Prada y que ahora continúa sus pasos su nieta, Miluccia.

Griselda lució un vestido largo de una sola pieza con falda larga y unas mangas largas. Lo acompañó con unos zapatos negros de punta.

Se encuentra allí porque está presentando "Bardo" la película que saldrá en la plataforma de Netflix y que protagoniza junto a Daniel Giménez Cacho (actor de zama) y bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu (ganador del Oscar recientemente por Birdman). Estará disponible por 6 semanas en pantalla grande.