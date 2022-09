Las celebridades que no soportan a Karol G

Karol G es una de las referentes más importantes de la escena urbana actual. Tanto ella como Bad Bunny se posicionan en los tops de las listas de éxitos a nivel mundial, haciendo que la música latina resuene en el mundo. Este año ha sido fenomenal para la intérprete de “Gatúbela”, pues realizó el “Bichota Tour” que fue todo un éxito. Además, recientemente inició otra gira únicamente en los Estados Unidos, que empezó bien arriba.

Sin embargo, así como crecen los fanáticos y los éxitos de la artista, también crece la lista de las celebridades que no la soportan, o que han asegurado llevarse mal con ella. Hace tiempo que la “Bichota” ha tenido cruces con algunos artistas, entre los cuales está la también exitosa reggaetonera, Natti Natasha. Todo comenzó tiempo atrás, cuando la colombiana todavía era novia de Anuel AA. Según E Online Latino, la cantante nacida en República Dominicana invitó a Karol G a colaborar para su tema “Sin pijama”, pero la artista paisa no lo aceptó porque no la interpelaba la temática.

Desde ese momento, la intérprete de “Criminal” ha demostrado su apoyo a Yailin la más viral, quien estuvo en pareja con el ex de Karol G, como muestra de enojo hacia la colombiana. No obstante, la propia Natti Natasha aclaró que sigue admirándola a pesar de no haber compartido ese trabajo.

El segundo en la lista es Cosculluela, el reggaetonero que sonó principalmente a comienzos de los 2000. Luego de salir de prisión, este se burló del aspecto físico de Karol G, en más de una ocasión, provocando el enojo de la cantante. Así, ambos se dedicaron canciones con indirectas. Además, Natti Natasha se puso de él al decir que colaboraría en su trabajo ‘Bosnia & Clyde’, lo cual fue tomado como otra negativa para la “Bichota”.

Otra de las famosas celebridades que no soporta a Karol G es la mismísima Rosalía. Pues, se sabe que la catalana impuso una estética visual y trabajo artístico sin precedente, al fusionar sonidos y tradiciones claves del flamenco con el género urbano. Aparentemente, Karol G le habría copiado a la autora de “Malamente” en la estética de la canción “Tusa”, desde la forma de vestir, las poses de manos flamencas y hasta el diseño de las uñas.

“Tengo que ser honesta, no somos las artistas más cercanas. Yo tengo amistad con otras artistas femeninas de la música, y con ella es algo como colegas de la industria, pero yo siento, o al menos creo yo, que hay una admiración de cada una de nosotras hacia la otra y un respeto de lo que hacemos (…) Creo que es algo que la gente creó y que ha cogido fuerza porque no somos las artistas más cercanas, pero hay mucha admiración y respeto. Su música es increíble, Rosalía tiene un concepto claro y muy completo y es una artista muy preparada”, aclaró Karol G en una ocasión.