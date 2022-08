¿Rencor? Mira lo que hizo Shakira con la portada de 'Me enamoré', la canción que le dedicó a Gerard Piqué

Tres meses atrás, Shakira y Gerard Piqué protagonizaron una de las separaciones más polémicas en la historia del espectáculo. Desde ese momento, comenzaron a circular todo tipo de rumores y de evidencias sobre las infidelidades que habría cometido el futbolista con su ex pareja y madre de sus hijos, Sasha y Milan. Además, Piqué no ha parado de dar la nota figurando en público con su nueva novia, Clara Chía Martí, lo que habría provocado el enojo de la cantante que deseaba una ruptura no tan mediática para asegurar el bienestar de sus hijos.

Ahora fue la mismísima Shakira quien arremetió contra el jugador del Barcelona F.C. con una acción un poco sutil para algunos, pero llamativa y audaz para la mayoría de los internautas. Se trata del cambio de portada del videoclip de “Me enamoré”, la popular canción que la colombiana supo dedicarle a Gerard Piqué al lanzarla. Este tema salió a la luz en 2017 como parte de su álbum “El Dorado”, y fue todo un éxito pues relataba el amor que sentía “Shak” por el futbolista en ese entonces. Es más, Piqué aparece en un cameo al final del videoclip.

El mensaje escondido en la nueva portada de “Me enamoré”

Ahora, un pequeño cambio ha llamado la atención de los seguidores de la cantante, que hasta el día de hoy siguen disfrutando de la canción, a pesar de la polémica. Es que el tema cuenta con más de 800 millones de reproducciones tan solo en la plataforma de Youtube. Entre tantos, un usuario de Twitter notó algo diferente en la imagen de la portada en miniatura de “Me enamoré”. Pues, Shakira agregó detrás de su imagen al robot que aparece en el video de “Te Felicito”.

La observación de los seguidores de Shakira. FOTO: Captura Twitter @maryoriejfer

Previamente, en la imagen solo se veía a Shakira en medio de un bosque, sin mucho más que llamara la atención. Esto cambió sutilmente, sin escaparse de la vista de algunos atentos que relacionaron al robot con su más reciente éxito, la colaboración con Rauw Alejandro que habla de una relación que terminó mal, luego de engaños y de amor no recíproco, haciendo una clara referencia a lo que vivió con el seleccionado español y padre de sus dos hijos.

Tras esta sutil acción por parte de Shakira, los internautas se vieron sorprendidos y tuvieron todo tipo de reacciones. En las redes, algunos usuarios comentaron mensajes como los siguientes: “ESA PORTADA MI SHAKI!!!! Todo el éxito y la felicidad para tí HERMOSA! Tú siempre has podido con todo ERES MARAVILLOSA!, Una gran mujer y madre”, “El robotito de que bien actúas en la portada... Shakira la mejor”.