Qué significa la canción "Pueblo blanco" de Joan Manuel Serrat

Pueblo blanco es una de las mejores canciones de Joan Manuel Serrat y se encuentra en uno de sus discos más icónicos: Mediterráneo. Poética y alegórica, ofrece a los oyentes una multiplicidad de imágenes y sentidos, lo que la convierte en una obra tan atractiva como intrigante.

“Colgado de un barranco / duerme mi pueblo blanco / bajo un cielo que, a fuerza / de no ver nunca el mar, / se olvidó de llorar”. Con estas palabras comienza Pueblo blanco, una canción que Joan Manuel Serrat compuso y presentó al mundo hace ya más de 50 años.

Se trata de la cuarta pieza de las 10 que integran Mediterráneo, el álbum que el cantautor publicó en 1971 y que se transformaría en uno de los trabajos más emblemáticos de su carrera.

Al igual que el resto de las canciones del disco, Pueblo blanco cuenta con una orquestación musical que aporta el tono justo a lo que es la temática de la canción, la cual se caracteriza por contar una historia emotiva y a la vez ambigua, abierta a numerosas interpretaciones.

Pueblo blanco: algunas claves para interpretar el éxito de Joan Manuel Serrat

Una primera impresión de la canción indica que se trata de una obra centrada en la historia de un pueblo periférico en decadencia. El olvido, el paso del tiempo y la indiferencia son moneda corriente en este lugar, y prácticamente no hay nada que distinga a la vida de la muerte.

“Por sus callejas de polvo y piedra / por no pasar, ni pasó la guerra. / Solo el olvido / camina lento bordeando la cañada / donde no crece una flor / ni trashuma un pastor”, canta el catalán nacido el 27 de diciembre de 1943.

Luego de describir el pueblo en sí, la voz narradora se centra en los habitantes del lugar, quienes se dividen entre el sueño de irse muy lejos (los jóvenes) y el deseo de morirse en paz (los viejos).

“Si yo pudiera unirme / a un vuelo de palomas, / y atravesando lomas / dejar mi pueblo atrás, / juro por lo que fui / que me iría de aquí”, continúa la canción, para finalizar en clave no muy optimista con “Pero los muertos están en cautiverio / y no nos dejan salir del cementerio”.

En resumen, Pueblo blanco trata sobre una población decadente que parece haber quedado abandonada y dejada de lado por el progreso y el avance desenfrenado del mundo capitalista.

Lo ambiguo está en que no termina de quedar claro si esto que sucede es producto de condiciones externas o más bien responde a la propia responsabilidad del pueblo. En la actualidad, Serrat se encuentra al frente de su gira "El vicio de cantar"

Lo que sí es evidente es que, para el autor, no parecería haber mucho optimismo, ya que los que sueñan son prácticamente muertos en cautiverio. En definitiva, podría decirse que se trata de un “pueblo blanco” porque se parece a un cementerio.

Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca del significado de Pueblo blanco, la famosa canción de Joan Manuel Serrat?