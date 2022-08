"Así luce hoy Duncan Jones, el hijo de David Bowie

De bajo perfil, Duncan Jones es un cineasta británico conocido también como Zowie Bowie o Joey Bowie. Su película más destacada fue su ópera prima, "Moon", con la que ha sido ganador del premio BAFTA. Así luce hoy, con 51 años, el hijo del ya fallecido cantautor, David Bowie.

Durante muchos años mantenía un perfil bajo respecto a la fama de su padre. Recién fue en el año 2010 que Duncan Jones, el hijo de David Bowie, obtuvo reconocimiento gracias a su ópera prima, "Moon" o "En La Luna", una metáfora intimista que trataba sobre la soledad y la identidad humana a través de un hombre.

Precisamente, el 10 de enero de 2016, para todas aquellas personas que no lo relacionaban a Duncan con su padre, es que envió un tweet a sus seguidores y compartió una fotografía de su infancia donde aún era bebé y estaba cargado en los hombros de su padre, David Bowie, el autor de 'Major Tom'.

En el posteo, escribió: “Mi padre definitivamente tiene que ver con mi interés por la ciencia ficción. Me enseñó las películas que a él le gustaban y me dio libros para leer cuando yo era pequeño. Se aseguraba de que yo leyera dos horas por las noches, me llevó a descubrir autores como Orwell, Fritz Lang o Phillip K. Dick”

Así luce hoy Duncan Jones

Duncan Jones actualmente tiene 51 años. Nació un 30 de mayo de 1971 en Beckenham, Reino Unido. En 1995, se graduó con una licenciatura en filosofía de la Universidad de Wooster. Luego obtuvo un doctorado en la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, aunque lo dejó sin completar para asistir a London Film School, donde luego se graduó en 2001.

Se casó con la fotógrafa Rodene Ronquillo el 6 de noviembre de 2012. En junio de 2016 ambos anunciaron en Twitter que esperaban su primer hijo. Hoy, su pequeño Stenton David Jones tiene 6 años y lleva el nombre Stenton en honor a su bisabuelo (el padre de David Bowie) y David por su abuelo. Mientras, Zowie Tala Mabsie Jones, tiene 4 y la llamó así por su propio nombre de infancia.

"Así luce hoy Duncan Jones, el hijo de David Bowie

Actualmente, es un reconocido director de cine, productor y guionista británico. Famoso por dirigir películas como Moon en 2009, Source Code en 2011, Warcraft en 2016 y Mute en 2018. Por Moon es que se ganó el Premio BAFTA como el “Debut Sobresaliente” de un Escritor, director y Productor Británico.

¿Sabías que era el hijo del famoso cantante?