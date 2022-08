Aprende a preparar una deliciosa tarta de hojaldre con atún

Sabemos que para llevar una dieta sana, equilibrada y nutritiva tenemos que ser capaces de incorporar todos los grupos de alimentos a nuestra dieta. También sabemos que algunos grupos alimenticios nos cuestan más que otros, ya sea por desconocimiento o poca costumbre a consumirlos. Hoy te presentamos una receta de tarta deliciosa para que incorpores atún a tu dieta.

Preparar tartas suele ser una tarea muy sencilla, debes prestar atención sólo a dos cosas. La primera es que tu relleno debe quedar correctamente saborizado para que tu tarta no sea desabrida. El segundo es que el relleno debe mantener cierta humedad para que la tarta no sea seca, pero si te pasas de humedad, se mojará demasiado la masa y no se cocinará correctamente.

Tarta

Ph: Shutterstock





Ingredientes:

2 tapas de tarta de preferencia hojaldradas

1 lata de atún

500gr de queso rallado

3 huevos

1 cebolla

1 pimiento morrón

Sal y pimienta

Tarta

Ph: Shutterstock

Preparación:

Precalienta el horno a 180 grados. Luego, selecciona una placa para horno. Pon un poco de aceite y acomoda una de las tapas de tarta.

Pica la cebolla y el morrón. Ponlas a sofreir en una sartén con aceite. Agrega el atún, pon sal y pimienta. Retiralo del fuego y agrega el queso rallado y los huevos batidos.

Rellena la tapa que pusiste en la placa, ponle la tapa superior y cocina en el horno por 20 minutos o hasta que esté dorada.

Ten cuidado al momento de consumir y disfruta.