Prepara unos tomates rellenos de atún y verduras muy fáciles

Los tomates, son frutas con muchas utilidades posibles. Aportan una gran cantidad de líquidos y antioxidantes y sus propiedades ayudan a mejorar la calidad y el aspecto de la piel. Estas frutas forman parte de diversas recetas tanto cocido como crudo. Puede participar en ensaladas, se puede deshidratar, hacer salsa y hasta rellenar. Aprende una deliciosa receta con tomates.

Para la receta de hoy rellenaremos estos deliciosos tomates con una mezcla de atún y verduras. Es importante que escojas tomates redondos, no perita, bien grandes para poder rellenar en cantidad. También, para que sea más saludable tu comida, te conviene utilizar atún conservado al natural y no en aceite. No pierdas tiempo y aprende a preparar una deliciosa receta.

Tomates rellenos

Ingredientes:

4 tomates

1 lata de atún

1 cebolla

1 lata de choclo

1 palta

1 puñado de cilantro

Hojas de lechuga

Aceite de oliva

Limón (jugo)

Sal

Procedimiento:

En un bol agrega el atún, el choclo, la palta y la lechuga picada en cuadritos, la cebolla picada en cuadraditos, el cilantro picado, sal, aceite y limón al gusto.

Luego que el relleno está listo, el siguiente paso es ahuecar los tomates quitando todo el centro con cuidado de no romper las paredes.

Luego se rellenan los tomates con la preparación anterior y se sirven.

Puedes agregar salsa mayonesa al terminar los tomates rellenos fríos de atún y también puedes acompañarlos con arroz o proteínas.

