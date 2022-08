Ancianos se hacen virales en Tik Tok tras dedicarle una inesperada tiradera a Christian Nodal

En las últimas horas, ha circulado un video que se hizo viral en la plataforma Tik Tok, en el cual se pueden ver a dos hombres adultos cantando una polémica tiradera. Se trata de un dúo llamado Los Tuexi, que cuentan con más de 80 mil seguidores en dicho portal de videos. Si bien en su perfil cuentan con varios clips de tiraderas hacia otros artistas, uno en particular se hizo muy famoso por ir dirigido al sonorense Christian Nodal.

A pesar de que parecen dos ancianos, solo son dos chicos, quienes aparecen disfrazados para interpretar a los gemelos Elmer y Diano. Ellos rapean acerca de las personalidades que están en tendencia en el mundo del espectáculo. Sus videos cuentan con miles de visualizaciones, aunque el que está dirigido al intérprete de “Botella tras botella” suma 4 millones de reproducciones hasta el momento, demostrando que causó furor en la red.

Los creadores ELMER Y DIANO realizaron una canción sobre Nodal que se hizo viral en Tik Tok. FOTO: Infobae

En la canción, que compartieron con la descripción de “Elmer y Diano en la Tiraera vs Christian Nodal”, incluyeron las polémicas en las que el cantante de regional mexicano se ha visto envuelto en los últimos meses, como la de J Balvin, sus tatuajes y su ex novia Belinda. “Nodal, a ti nada te ha pasado, solamente eres un morro inmaduro, tas chiflado. Teniendo todo en la vida solo nos has demostrado que Belinda es una diosa y tú estás enbizcochado”, rezan los primeros versos de la canción.

Después de esa inesperada primera parte, los falsos ancianos se refirieron a los tatuajes de Nodal, que lo hacen ver más tierno y aniñado en vez de un chico malo: “Te pintaste en la cara la frustración de tu infierno y quedaste como un ‘Mara’ imitación, o sea tierno. Ese look no es de Balvin ahí coincido yo contigo. Tú te quedaste dormido en una peda con amigos”.

Como si fuera poco, los tiktokers continuaron tocando el tema del cruce polémico con J Balvin: “Te ponemos en contexto cab**n, eres un morro famoso que al mes se mete 1 millón, que se pasea en un Ferrari con su canción en el top, pero el niño está triste porque la novia lo dejó. Blavin te tagueó y no fuiste inteligente, lo que dijo te ofendió y copiaste a Residente”, remataron.

Rápidamente, el video viral se llenó de comentarios de internautas, como los siguientes: “Mentira no es”; “No veo ninguna falla en lo que dijo”; “De dónde salió esta joya depre-pop”