¿Cuántos años le llevaba Pedro Infante a Lupita Torrentera?

En la época en la que Pedro Infante brillaba por ser una estrella de cine y cantante, era un secreto a voces que la debilidad del artista eran las mujeres. Pero debido a que mantenía su vida privada en secreto poco se sabe de sus conquistas, aunque solo es necesario decir que decenas de bailarinas y actrices cayeron rendidas a sus pies.

Entre todas esas mujeres hubo una que supo destacarse y robar el corazón de Pedro Infante. Se trata nada más y nada menos que Lupita Torrentera, una talentosa actriz y bailarina mexicana que buscaba brillar en el cine mexicano durante la Época de Oro, sin imaginar que tendría un intenso romance con el gran galán de ese momento.

Esta es la diferencia de edad que tenían Pedro Infante y Lupita Torrentera

La primera vez que Lupita Torrentera y Pedro Infante se conocieron fue en el set de la película “Historia de un gran amor” en 1942. En esta cinta la actriz hizo gran debut dentro del cine y el cantante fue el encargado de interpretar el tema principal.

No se sabe si en ese momento hubo un acercamiento entre los dos, pues en realidad no trabajaron juntos; de ser así, esto no trascendió.

Unos años después, cuando Lupita Torrentera comenzó a trabajar como bailarina en el teatro Follies Bergere, Pedro Infante se fijó en ella. En ese momento, Margarita Bablot, la mamá de la bailarina, hizo todo lo posible por mantenerlos alejados, no solo por la reputación del cantante sino por la gran diferencia de edad.

"No sabía que él era casado, yo tenía 14 años cuando lo conocí y cuando mi mamá, Margarita Bablot se enteró de su engaño intentó quemar su casa", confesó Lupita Torrentera.

Pedro Infante y Lupita Torrentera vivieron una intensa relación de seis años.

A pesar de todos los intentos fallidos por mantenerlos separados, finalmente Pedro Infante y Lupita Torrentera comenzaron su romance en 1945, cuando ella tenía 14 años de edad y él 28. Se llevaban nada más y nada menos que 14 años de diferencia.

La pareja vivió seis años juntos y tuvieron tres hijos: Pedro, María Guadalupe y Graciela, quien murió a los pocos días de haber nacido. Finalmente el amor se terminó cuando Lupita Torrentera se enteró del amorío que Pedro Infante viviendo con Irma Dorantes.

¿Sabías que Lupita Torrentera y Pedro Infante se llevaban tantos años?