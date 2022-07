Cómo se puede alimentar y desparasitar a un gato callejero que necesita ayuda

Existen millones de animales que viven en las calles, en modo de supervivencia, ya sea porque los abandonó su familia o porque nacieron entre “colonias” callejeras. Es lamentable saber que hay tantos sin un plato de comida seguro cada día, sin los cuidados y la contención de una familia y, posiblemente, sufriendo peleas con otros animales, quedando a merced de quienes se apiaden de ellos.

Si hablamos de los gatos callejeros, estos luchan por sobrevivir en ambientes urbanos hostiles, donde conviven con vehículos, asfalto y pocas oportunidades de comer. Según Experto Animal, estos gatos cuentan con una menor esperanza de vida, ya que están expuestos a parásitos, a todo tipo de enfermedades y a la acción de los seres humanos, que no siempre es buena.

Es cierto que, muchas veces, por más que queramos, no podemos llevar a estas mascotas a casa, principalmente si vivimos en lugares pequeños o si los responsables del hogar no lo permiten. En esos casos, se puede ayudar al animal de otras formas, como lo son proporcionarles comida, darles cariño, higienizarlos y desparasitarlos. Por supuesto, el sueño de todos los fanáticos de las mascotas es rescatar a cada animalito sin hogar y darle la vida que merecen. No obstante, toda ayuda suma.

Cómo alimentar a un gato callejero

Al ver un gato abandonado en la calle, lo primero que se nos viene a la mente es darles algo de alimento. Algunas personas cocinan para darles carne, pescado, arroz, y otras comidas llenas de nutrientes. Por otra parte están quienes dejan sus propias sobras si están pasando por el lugar de casualidad. Según diferentes expertos, la mejor opción es brindarles una lata de pienso o trocitos húmedos ya que es la única comida que se conserva intacta en la calle.

Además de proporcionarles alimento, es muy importante encontrar un lugar donde el felino pueda estar protegido. En diferentes lugares está permitido hacer casetas para gatos con cajas de madera o plástico, siempre y cuando estén ubicadas en un sitio discreto. También puedes ponerte en campaña para conseguirle un hogar con un dueño que le brinde todos los cuidados necesarios. Mientras esperamos a esa persona que pueda darle la bienvenida en su casa, estás a tiempo de ir a un veterinario para revisar su salud y llevar a cabo la desparasitación, como también la esterilización o castración.

De esta manera, se previene el contagio de incontables enfermedades entre los felinos que llegan a arañarse en medio de peleas, así como estarás aportando a la disminución de población callejera.

A la hora de querer desparasitar a los gatos, existen collares antiparasitarios o comprimidos que puedes mezclar con la comida que se les da. Para esto, en cada lugar trabajan diferentes asociaciones de animales que también pueden ayudarte a desparasitar a los gatos de la calle.