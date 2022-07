El día que Jennifer Lawrence resultó herida mientras filmaba Don't Look Up

Jennifer Lawrence resultó herida mientras filmaba una escena de la película “Don't Look Up” en el sureste de Massachusetts. Este hecho rápidamente se convirtió en noticia, inundando todos los medios internacionales con lo sucedido.

La película, "Don't Look Up" de Netflix, dirigida por Adam McKay, comenzó a filmarse en noviembre del 2020 y está protagonizada por Jennifer Lawrence , Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Cate Blanchett y Meryl Streep. Durante las grabaciones, a principios del 2021, la producción se trasladó a Brockton, Massachusetts, Estados Unidos.

¿Qué le sucedió a Jennifer Lawrence durante el rodaje de "Don't Look Up"?

Antes de la lesión, se vio a Jennifer Lawrence y Chalamet filmando una escena en la que pintaron con aerosol una ventana en un edificio. En la escena, cuando los atrapan, llaman a la policía y llegan rápidamente en camionetas decoradas como patrullas del Departamento de Policía de Nueva York. Poco tiempo después, se arroja un bote de basura a la ventana, lo que provoca una explosión de vidrio controlada.

Después de la detonación, Jennifer Lawrence cayó al suelo y resultó herida durante la explosión cuando un vidrio golpeó su párpado. Fue atendida por Chalamet y varios otros miembros de la producción. Finalmente las grabaciones se suspendieron ese día y la actriz fue llevada al Enterprise Building para recibir tratamiento médico. Por suerte no pasó a mayores.

A pesar de los accidentes que surgieron, Jennifer Lawrence siguió como toda una profesional. | Fuente: Netflix

No fue el único imprevisto durante las grabaciones de Don't Look Up

"Don't Look Up" se grabó cuando las restricciones por el Covid-19 eran estrictas y casi nadie podía salir de sus casas. Fue en ese contexto que Jennifer Lawrence se rompió un diente durante la filmación y no pudo ir a que se lo arreglaran. “Perdí un diente bastante temprano en la filmación”, dijo la actriz, y agregó que una de sus carillas se cayó. “Y no pude ir al dentista hasta el final de la película, así que tuve que filmar la mayor parte de la película sin dientes”.

Lo que tuvo que hacer, como toda una profesional, fue filmar con el diente roto para que más tarde, en la etapa de edición, se encargaran de solucionarlo. Es por eso que si prestas atención no podrás darte cuenta de cuál fue el diente dañado, pues todo quedó perfectamente disimulado.