El actor David Harbour, Jim Hopper de Stranger Things, afirma que el dinero ha cambiado a los niños

Mientras la ansiedad se apodera de los fanáticos que Stranger Things tiene alrededor del mundo, quienes esperan al 1 de julio para que se estrene la parte final en Netflix, estos no pueden abandonar la sorpresa que les generó ver tan grandes a los protagonistas. Cuando la serie llegó en 2016 al gigante del streaming los actores eran pequeños niños; el tiempo ha pasado y recientemente la hija adoptiva en la ficción de David Harbour, Millie Bobby Brown, alcanzó los 18 años.

La primera parte del final de Stranger Things estuvo a la altura de lo que los fans esperaban, la vibra de los años 80 está presente como siempre, finalmente comprobamos que Hopper -el personaje interpretado por David Harbour- se encuentra con vida, y el amor entre Eleven y Mike continúa más fuerte que nunca.

Pero como decíamos, los chicos crecieron en la vida real y por lo tanto debieron hacerlo en la ficción. Respecto a esto ha tenido la oportunidad de reflexionar David Harbour, encargado de dar vida a Jim Hopper; al respecto ha dicho que si bien los jóvenes deben estar cumpliendo un sueño, él no puede dejar de pensar en los momentos de su infancia perdidos.

El joven elenco de Stranger Things ciertamente no ha tenido un fin de infancia y una adolescencia parecida a la de un chico normal. Algunas semanas atrás en entrevista con Los Angeles Times, David Harbour expresó: “Veo con lo que tienen que lidiar estos niños. Hay mucha gente que pasa cosas peores. Pero psicológicamente, creo que volverse extremadamente famoso y ser tan adorado a los 11 años es realmente difícil de entender para la mente. Tengo suerte porque no me sucedió hasta que tuve 40 años. Se lo que es ir al centro comercial, se lo que es ser intimidado y humillado. Se lo que es que la gente no piense que soy genial, encontrar amigos, que la gente no venga a mí. No sé si alguna vez tendrán ese sentimiento”.

Imagen: Instagram David Harbour

En otra entrevista posterior el actor, estrella de Stranger Things, volvió a ser consultado sobre este tema por The Independent. “Los niños están involucrados en algo que es terreno minado. La popularidad y el dinero con el que están tratando a los 12 y 13 años simplemente te convierte en un adulto. No tienen la infancia que yo desearía que tuvieran”; de esta forma David Harbour incluyó en la ecuación al factor dinero, y dejó así en claro que como reza el viejo refrán, no todo lo que brilla es oro.