Así de hermosa lucía Angelina Jolie en un famoso video de The Rolling Stones

Angelina Jolie es indudablemente una de las actrices más consagradas en la historia de Hollywood. Con casi treinta años de carrera en su espalda, la artista estadounidense destacó en grandes papeles cinematográficos, en películas como “Mr. & Mrs. Smith”, “Maléfica”, “Lara Croft: Tomb Raider”, “Inocencia Interrumpida”, entre tantas otras.

La carrera de Jolie no se reduce solamente a la actuación, ya que hace unos años se desempeña como cineasta. En este sentido, hace unas semanas se confirmó que la actriz dirigirá “Without Blood” (Sin sangre), un nuevo filme protagonizado por Salma Hayek. De esta forma, la ex esposa de Brad Pitt demuestra superarse cada vez más en sus proyectos artísticos personales.

Sin embargo, en sus comienzos Jolie destacó principalmente en el modelaje. Con su talento, belleza inigualable y seguridad supo captar la atención de todas las cámaras que la grababan. Desde muy joven la actriz modeló para diferentes producciones fotográficas y, a medida que se iba haciendo más reconocida, todos la querían sumar a sus proyectos.

ANGELINA JOLIE COMENZÓ A MODELAR EN SU JUVENTUD Y LLAMÓ LA ATENCIÓN DE GRANDES ARTISTAS.

Los comienzos de Jolie como modelo en videos musicales

La también embajadora de buena voluntad estadounidense, comenzó en el mundo del modelaje siendo muy joven. Fue un gran atractivo para los artistas de los ‘90 que llamaban a Angelina, que tenía tan solo 15 años, a participar en sus videos musicales. Entre ellos, la afamada actriz participó en los videos “Rock & Roll Dreams Come Through” de Meat Loaf; “Alta Marea” de Antonello Venditti; “Stand by My Woman” de Lenny Kravitz, y “It's About Time” de Lemonheads.

Años más tarde llegaría su protagónico para un icónico video de la banda The Rolling Stones, cuando Angelina ya era más reconocida a nivel mundial. Se trata del video de "Anybody Seen My Baby?", el primer sencillo del álbum “Bridges to Babylon” de 1997. La canción fue un éxito, convirtiéndose en el gran hit del álbum y cautivando a millones de fanáticos con las imágenes de una Angelina con cabellera rapada, cubierta por una peluca rubia, interpretando a una hermosa stripper que recorría la ciudad.

El interés de Mick Jagger hacia Jolie

En 2012, el periodista estadounidense Christopher Andersen lanzó su libro "Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger", una biografía del genio del rock que destaca como vocalista de The Rolling Stones. En sus páginas, el autor detalla cómo fue la relación de Jagger con Jolie. Es que ambos se conocieron al momento de grabar el video de "Anybody Seen My Baby?", en 1997. El músico quedó impactado por la belleza de la actriz que tenía tan sólo 22 años y la empezó a cortejar.

Según lo que se revela en el libro, Mick realizaba permanentes llamadas telefónicas a la actriz y le regalaba pendientes de diamantes por valor de 5.000 dólares. A pesar de esto Jolie dijo "no" y el cantante quedó todavía más cautivado: "Me da un poco de miedo. Eso me gusta".