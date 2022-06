"Así lucía Angelina Jolie en este video de Lenny Kravitz a los 15 años

Al parecer, según el escritor Andrew Morton, Angelina Jolie a sus 15 años mantuvo un romance con Lenny Kravitz. Precisamente, fue cuando grabaron juntos para el video de la exitosa canción Stand by your woman. Así lucía ¡muy distinta!

El escritor Andrew Morton sostiene que la actriz, en esos momentos, era como una "maniaca sexual" porque además de que estuvo en el video de Lenny Kravitz y su romance era muy sexual, también se acostó con Ralph Fiennes.

Ahora bien, todo esto sale a luz después de se publicó la noticia de que Angelina Jolie habría mantenido una breve relación con el actor Ethan Hawke durante el rodaje de la película Vidas ajenas.

Sin embargo, parece que ese no habría sido su único 'affaire", sino que también habría estado con Lenny Kravitz cuando salió en su video. Vale recordar que el escritor Andrew Morton publicó un libro que probablemente haya cambiado para siempre la vida de la actriz, la actual ex de Brad Pitt.

En su obra "Angelina: An Unauthorized Biography", el escritor describió con detalles y señales algunos de los supuestos romances que habría tenido la actriz a los 15 años. Entre todos los affaires y nombre de amantes que detalló en su libro, aparecieron dos personajes muy conocidos.

El cantante Lenny Kravitz y el actor Ralph Fiennes. Al parecer, el encuentro sexual que tuvo con Kravitz fue cuando ella apareció en su videoclip "Stand by your woman". Era un momento donde era muy joven y poco cuidadosa de su vida, por ello fue un poco polémico. Incluso, se notaba que entre ambos saltaban las chispas.

En esta biografía no autorizada, se la describe a Angelina como a una auténtica "maniaca sexual" que siempre terminaba acostándose con "cualquier hombre que la fascinara". De hecho, el autor Morton recordó cómo Angelina se acostó con quien era el novio de su madre, cuando apenas también, tenía 15 años.

Así lucía Angelina Jolie en el video de Stand by your woman

El rockero Lenny Kravitz tuvo la oportunidad de conocer de cerca a la joven Angelina Jolie en el video musical de Stand By My Woman. La prueba de pantalla fue para la promoción de principios de la década de 1990. Por su parte, Kravitz le dijo a la revista Us Weekly: “Angelina Jolie audicionó para el papel principal en mi video Stand by My Woman. ¡El director pasó!”.

Aunque todo parecía que no se iba a concretar, finalmente sucedió. Asimismo, vale recordar que cuando Jolie cumplió 14 años vestía de color negro, su cabello estaba teñido de color morado y además tenía solo el deseo de convertirse en directora funeraria. "Así lucía Angelina Jolie en este video de Lenny Kravitz a los 15 años

Sin embargo, un año después, precisamente a los 15 años, logró cotizarse como modelo y llegó a trabajar en lugares como Nueva York, Londres y Los Ángeles (de donde es originaria) hasta aparecer en videos musicales de estrellas como Lenny Kravitz.

Con el tiempo, fue influenciada por la vida profesional de su papá dentro del mundo de la actuación y así fue como siguió el método que él empleaba: observar a la gente y lograr imitarlas para abrirse camino dentro de la industria.

¿Te gusta como lucía Angelina Jolie en el video Stand by your woman?