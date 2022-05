Netflix: los estrenos de junio en México

Netflix no pierde un minuto para elaborar, realizar y estrenar sus diferentes producciones en los mercados globales. Y en el caso de México, la plataforma de streaming tiene preparadas distintas ficciones y documentales con los que aspira a retener y ampliar las porciones de las audiencias. Producciones y tramas de los más diversos géneros. Algunas son finales de series ya consolidadas como Peaky Blinders. En cuanto a películas, la que más pronto se estrenará es Interceptor. Sobre los documentales, existen interesantes propuestas como, por ejemplo, Jennifer López. Te mostramos algunos de los estrenos que se vienen

Streaming: los estrenos de Netflix en México

Series

Peaky Blinders, temporada 6: se estrena el 10 de junio. La sexta temporada de Peaky Blinders se ha retrasado mucho debido a la pandemia del virus Covid-19, pero su estreno en México está por fin a la vuelta de la esquina, para alegría de los fans de todo el mundo. Con la amenaza del fascismo cobrando fuerza en el Parlamento británico y la Segunda Guerra Mundial en ciernes, la sexta temporada de Peaky Blinders promete ser tan emocionante y compleja como las anteriores.

The Blacklist. Temporada 8: se estrena el 1 de junio. La aclamada serie de NBC finalmente estrena en México su temporada 8 con grandes sorpresas y una, en particular, que dejó a toda la audiencia en shock: qué pasó con Liz. La ficción respondió algunas preguntas más urgentes de la trama que debutó en 2013.

The Umbrella Academy. Temporada 3: se estrena el 22 de junio. La espera va llegando a su fin, ya que la temporada 3 de The Umbrella Academy se estrena en Netflix el 22 de junio de 2022. Los hermanos Hargreeves tendrán que enfrentarse a un nuevo villano. Por suerte, todo parece indicar que no tendrán que hacerlo solos, ya que se espera que los miembros de la Sparrow Academy les echarán una mano.

Películas

Interceptor. Se estrena el 3 de junio. Película de acción con nada más y nada menos que Elsa Pataky y Luke Bracey como protagonistas. La trama sigue a Pataky en el papel de JJ Collins, una capitana del ejército de los Estados Unidos a quien se le asignó el papel de comandante en una estación interceptora de misiles nucleares.

La cabeza de la araña. Se estrena el 17 de junio. La nueva película de Netflix tiene como protagonista a Chris Hemsworth. Este thriller psicológico trata sobre una prisión de vanguardia dirigida por el brillante visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth), los reclusos llevan un dispositivo, colocado por medios quirúrgicos, que administra dosis de drogas que alteran las emociones, a cambio de conmutar sus penas.

Documentales

Jennifer Lopez: Medio tiempo. Se estrena el 14 de junio. 'Halftime' es el documental de Jennifer López y Netflix sobre el show del Super Bowl 2020. La cantante neoyorquina anunció que en junio se estrenará un documental con detalles desconocidos sobre los preparativos para el show de medio tiempo del Super Bowl que co-protagonizó con Shakira.