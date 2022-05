Bellísimas: estas son las mejores plantas para cultivar en zonas calurosas

La idea de tener un jardín lleno de plantas se puede llevar a cabo, siempre y cuando sepamos bien qué especies queremos plantar y si estas van a soportar las condiciones climáticas del lugar en el que vivimos. Es que, por más atraídos que estemos por una planta en particular, si no es apta para soportar altas temperaturas, por ejemplo, hay muchas probabilidades de que se seque y muera. ¡Y no queremos eso!

Antes de adquirir todas las plantas que deseamos cultivar en nuestro jardín, procura buscar la información suficiente acerca de sus cualidades, el clima que tolera y los cuidados que necesitarán. Si en tu caso, vives en una zona mayormente calurosa, te traemos un listado de las plantas perfectas que puedes tener en casa, sin el miedo de que se echen a perder. Estas, también, son ideales para los lugares en los que llueve poco. Presta atención y elige tu favorita.

Qué plantas cultivar en zonas calurosas

Saber qué plantas son aconsejables para cultivar en zonas calurosas hará que disfrutes mucho más de las tareas de jardinería, ya que sus cuidados van de la mano con el clima. Por otra parte, no te olvides de conocer la época del año recomendada para su plantación.

Especias

Ecología Verde asegura que las plantas herbáceas como el romero, la albahaca, el perejil o el orégano son ideales para cultivar en zonas calurosas, ya que crecen de maravilla bajo los rayos del sol. Además, su aroma hará que tu jardín permanezca perfumado.

Cactus

El cactus es una planta desértica por lo que se sabe que aguanta la sequía y la presencia del sol. Sin embargo, se recomienda regarlos levemente al menos una vez a la semana.

Suculentas

Las suculentas también son perfectas para tenerlas en un jardín o maceta en el exterior de tu casa, si vives en zonas calurosas. Sus hojas almacenan agua que las mantendrá sanas por mucho tiempo. Para cuidar las suculentas debes procurar tenerlas en un terreno con buen drenaje y un lugar bien soleado.

Rosa del desierto

Esta planta lleva su nombre por el color y belleza de sus flores. También almacena agua y alimentos en el tronco, por lo que resiste muy bien las sequías. Mientras reciba buen sol y calor esta planta florecerá todo el año.

Lavanda

Aunque parece delicada, la lavanda es bien resistente a las altas temperaturas. Lo mejor es que, al tenerla en el jardín, otorgará la más dulce fragancia.