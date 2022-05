Estos son los perros con la mirada más tierna

Sus muecas, sus piruetas, su alegría al recibirnos, sus travesuras, son todas expresiones suficientes para conquistar nuestro corazón. Esas manifestaciones auténticas e instintivas se imprimen en nuestro espíritu y nos recuerdan para siempre el amor que nos tienen. Es que los perros son de esas mascotas que con su desborde de entusiasmo siempre nos quitan alguna sonrisa, aunque se la hayan mandado y bien feo. Por eso, ni hablar cuando nos miran con esos ojitos del Gato con botas de Shrek.

Las miradas de las distintas razas de perro tienen ese no se qué, que es muy difícil explicar con palabras. Por esto es importante aprovecharlos y mimarlos al máximo. Si bien la riqueza y la maravilla prolífica del lenguaje todo lo puede explicar, hay cuestiones ligadas a lo puramente emocional e instintivo que escapan a lo racional de la gramática y sintaxis. Por todo esto, te proponemos un hermoso recorrido de tiernas miradas que lo dicen todo sin apelar a ninguna vocal.

Mascotas: los perros con la mirada más tierna

Según investigadores científicos de tres universidades diferentes, Universidad de Azabu, la Universidad de Medicina Jichi y la Universidad de Ciencias de la Salud de Tokio, la mirada entre un perro y su compañero humano genera los niveles de oxitocina, la llamada hormona del amor, en cantidades proporcionales al que genera una madre cuando ve a su bebé. Esto es, la mirada refuerza el vínculo con nuestra mascota.

Según otro estudio, la mirada tierna de nuestro cachorro o perro ya adulto es el resultado de la evolución y la domesticación. Así lo publicó la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Todas estas investigaciones llegaron a una conclusión sorprendente: los perros tienden a comprender el comportamiento y la comunicación humanas mejor que cualquier criatura del mundo. Y es en la mirada donde esta premisa se materializa por completo, y nuestras mascotas... suelen aprovecharse de nuestra debilidad que nos generan.

Otra investigación reveló que los músculos faciales involucrados en la creación de estas expresiones solo se pueden encontrar en perros y no en lobos. Por lo que, nuestros mejores amigos de cuatro patas desarrollaron esta capacidad específicamente para poder comunicarse con los humanos.

De todos modos, la capacidad para comprender y establecer este contacto visual no es igual en todos los perros, ya que depende de la fisonomía y la capacidad ocular que difiere, según las distintas razas de perro.

En definitiva y más allá de los diferentes estudios clínicos, médicos y veterinarios, a veces es casi imposible decirle que no a esas tiernas miradas.