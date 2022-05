La escena de Rebelde que fue eliminada y por qué

La escena de Rebelde, que fue eliminada, generó mucha nostalgia en los fans. Al recordar la famosa telenovela de 2004, ahora salió a la luz que una escena en particular la filtraron y es justo en la que aparecía Mía Colucci. Esto generó mucho enojo y descontento, y ahora la serie es tendencia en las redes.

Un recuerdo muy emotivo: la escena de Rebelde que fue eliminada

El estreno de la nueva versión de la serie Rebelde en Netflix llegó de una forma muy controversial y hasta dividió las opiniones entre los fans respecto a su trama. A pesar de las críticas recibidas, también revivió nostalgia y hasta dejó grandes expectativas.

Recientemente, luego de un par de semanas desde su estreno, a través de una cuenta fan, se compartió una escena que fue eliminada por parte de la producción de Netflix. Al parecer, en ella los protagonistas encontraban una caja con cosas que pertenecían a Mía Colucci.

En esa toma, quien era el encargado de mostrar la caja era Luca, el personaje que era el sobrino de Mía Colucci. Mientras los demás protagonistas se le acercaban: "Estaba enterrado, así que no es de nadie" comentaba el personaje.

Entre varios de los objetos que había dentro de la caja, se encontraban cosas de Colucci. Había un discman con un disco que tenía escritos algunos temas de Daddy Yankee, Reik y La Factoría. También, estaba el icónico teléfono V3 Pink de Motorola, su tiara y una estrellitas.

Lo más valioso de todo, era la carta de Mía Colucci a la nueva generación de Rebelde. En la escena, los protagonistas encontraban esa carta que fue escrita por la actriz y decía lo siguiente: "Escondimos estos objetos creyendo que dentro de algunos años, cuando nuestra banda RBD haya roto récord, pueda tener valor".

Además, también decía: "Si ya nos conoces, quiere decir que triunfamos. Ahora te invitamos a apostar por tus sueños, así como nosotros lo hicimos en el 2004 y, quién sabe, en una de esas termina siendo un fenómeno mundial".

Muy controversial ¿Por qué fue eliminado el baúl de los recuerdos?

Mientras los fans no perdonan a la nueva versión que Netflix hizo de Rebelde por haber eliminado la escena nombrada, se siguen preguntando cuál fue el motivo. El video de repente comenzó a circular en las redes sociales y como era de esperarse, disparó muchas opiniones de todo tipo.

Están quienes consideran que fue un gran guiño acertado de parte de la producción original para que se hable de RBD, como quienes insisten en que se siguen colgando de su éxito.

Entre varios cuestionamientos, algunos de ellos fueron: “Por qué la quitaron podría haber sido lo único bueno de la serie y me encanto la contestación de luca para hablar por teléfono”, “Primero me dio nostalgia y luego me enoje por sus reacciones... alguien me explica por qué usa la estrella de mia?”. “Me hubiera encantado que la incluyeran”. “Lloré”, entre muchos más.

Esta nueva revolución en las redes dejó claro el éxito de Rebelde que se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más grandes a nivel mundial. Mientras la nueva serie no es un remake sino una propuesta pensada para las nuevas generaciones, están quienes todavía no logran separarla de la versión anterior.

¿Cuál crees que haya sido el motivo que tuvo Netflix para eliminar esa escena?