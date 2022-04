La miniserie que en sólo 12 minutos logra emocionar hasta las lágrimas

Entre las "joyitas de Netflix" se esconde una miniserie que fue furor en 2020. Si te la perdiste en su momento, este fin de semana, sin dudas es el momento para verla.

"Si algo me pasa, los quiero", es el título de la miniserie que lideró los primeros puestos de lo más visto en la plataforma allá por noviembre de 2020.

Su descripción, escueta, ya eriza la piel: "Después de un trágico tiroteo escolar, una pareja en duelo intenta procesar el vacío emocional que le dejó la muerte de su hija".

Esta propuesta tiene varias particularidades. Si bien se encuentra dentro de las sub categoría "miniseries" es un cortometraje animado y sólo tiene un capítulo que dura 12 minutos.

En definitiva, la miniserie es una conmovedora reflexión sobre el dolor, escrita y dirigida por Will McCormack y Michael Govier, ganadora del Óscar. No se basa en un caso particular, pero sí se inspira en textos enviados por los estudiantes de Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland a sus familiares en la tragedia de Florida (2018).

Está disponible en Netflix y es apta para mayores de 13 años.