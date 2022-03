Imperdible, 3 arbustos fáciles de cultivar en el jardín

Tener un jardín colorido de lleno de verde y flores es posible aún si tienes poco tiempo para dedicarle a este sector del hogar. Este tipo de espacios se ven increíbles siempre y además, muy acogedores. Si estás pensando en adoptar una planta para tener en casa, entonces opta por alguna de las que aquí te comentamos, que se ven hermosas y a la vez, son fáciles de cuidar.

Quienes tienen poco tiempo o no son grandes amigos de la jardinería suelen creer que es imposible tener un espacio verde y natural en sus hogares. La verdad es que eso no es cierto, sino que hay algunas plantas que podrás escoger en el vivero y que luego mantendrás en casa sin demasiados problemas.

Cenizo

Fuente: Shutterstock

Si estás buscando un arbusto que cautive a todos, entonces no dejes pasar la oportunidad de adquirir un cenizo. Su nombre técnico es leucophyllum frutescens y como bien adelanta su nombre, tiene hojas de color gris. Esto se debe a que cuenta con vellos plateados que la protegen de los fuertes rayos de sol.

Si no tienes mucho tiempo para dedicarle al jardín, esta planta es ideal para ti dado que no solo ofrece un importante aspecto decorativo por sus flores violetas, sino que además no requiere demasiados cuidados. Crece en climas secos, a pleno sol y tolera la sequía sin demasiados problemas. Asimismo, es capaz de resistir temperaturas muy bajas y suelos salinos.

Lavanda

Fuente: Shutterstock

Santolina

Si de arbustos coloridos se trata, no dejes de lado la santolina chamaecyparissus. Esta es una planta fácil de cuidar y mantener y deslumbrará a todos. Cuenta con hojas grises pero también con deslumbrantes flores amarillas que captarán toda la atención. Su cultivo es muy sencillo, dado que tolera heladas, crece a pleno sol e incluso en suelos pedregosos.

Lavanda

Por último pero no menos valiosa, se encuentra la lavanda, adorada en todos los jardines. Se trata de un arbusto con flores violetas muy valoradas para hacer aceites y otro tipo de productos. Aromatiza con las mismas y su cultivo es sencillo. Para ello, podrás colocar esta planta en el sol o en un espacio de media sombra. Además, es capaz de crecer en suelos arcillosos y no requiere demasiada agua.