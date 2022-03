Por qué el remake de Café con aroma de mujer no logró superar a la versión original

Café con aroma de mujer regresó a la pequeña pantalla después de tantos años. En esta ocasión, lo hizo con una nueva adaptación que estuvo protagonizada por grandes estrellas: William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos.

Aunque su transmisión por televisión no generó tanto revuelo, su llegada a Netflix se convirtió en todo un fenómeno mundial. La telenovela no tardó en colocarse en los primeros puestos del ránking.

Y aunque ha tenido mucho éxito en diferentes países, muchos televidentes aseguran que la versión original de la historia continúa siendo superior. Pero, ¿en qué se basan para decir estos dichos?

Café con aroma de mujer: La versión original sigue superando al remake

En una oportunidad, te contábamos que la versión original de Café con aroma de mujer había sido más celebrada que el remake de 2021. Sin embargo, no te contábamos cuáles eran los motivos de esta decisión por parte del público.

Desde que la nueva telenovela llegó a la pequeña pantalla, existieron muchos usuarios que no tardaron en compararlas. Y aunque la nueva producción aseguró que no intenta igualar al melodrama original, no caben dudas que existen muchas similitudes.

Una de ellas es la trama, la cual nos adentra en la misma historia de amor y los personajes son prácticamente lo mismo. Al no contar con tantas diferencias, resulta imposible no ponerlas a ambas en una balanza y ver cuál de las dos pesa más entre la audiencia.

Y, por supuesto, es la versión lanzada en 1994. Pero, ¿cuáles son los motivos por los cuales el público la sigue eligiendo por encima de la versión actualizada? Una de las principales razones es que su nostalgia y que fue la verdadera.

En estos tiempos donde todo se convierte en remake o reboot, el público continúa prefiriendo las historias que conocieron originalmente hace tiempo atrás. Le han tomado mucho cariño con el paso del tiempo, y se rehúsan a que sean contadas por otras personas. El vínculo es muy grande, y esto provoca que las nuevas adaptaciones no sean bien recibidas.

Por otra parte, la química entre Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker era maravillosa. Los intérpretes lograron una historia de amor que no tardó en traspasar la pantalla. Y aunque William Levy y Laura Londoño hicieron un gran trabajo, la pasión entre ellos no fue un fuego imposible de apagar.

Por último, no olvidemos que la versión original de Café con aroma de mujer fue realizada por una mente brillante, la cual alcanzó grandes éxitos: Fernando Gaitán. Con esta producción, ganó el premio TVyNovela a la Mejor Telenovela en 1995. Hoy en día, sigue siendo una de las telenovelas más queridas y aplaudidas de Colombia.

Y tú, ¿también prefieres la versión original?