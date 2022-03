Actor de Pasión de Gavilanes debió someterse a una delicada cirugía

Tras una larguísima espera, llegó el día y el mes pasado, miles de fanáticos de Pasión de gavilanes pudieron comenzar a ver la continuación de la atrapante historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo por la pantalla de Telemundo. Si bien el elenco protagónico original está completo, hay algunos de los actores que formaron parte de la primera entrega que debieron ser reemplazados en la segunda. Tal es el caso de Jorge Cao, quien le dio vida al abuelo Martín en la producción de Canal Caracol.

En su lugar está el actor colombiano Germán Quintero. El artista ya sobresalió anteriormente con su gran carisma en otras producciones como 'El baile de la vida', 'El cartel de los sapos', 'Escobar, el patrón del mal' y muchas más.

Ahora, Cao sorprendió a todos al revelar en sus redes sociales que debió someterse a una delicada intervención quirúrgica y se encuentra, nuevamente, aprendiendo a caminar. "Aquí estoy amigos a 24 horas hoy de una cirugía de cambio de cadera derecha aprendiendo a caminar de nuevo", redactó en Instagram.

Sus compañeros de la telenovela creada por Julio Jiménez le expresaron su apoyo y aliento. "Todo lo mejor en tu cirugía. Te mandamos abrazos enormes y seguro será un éxito", escribió Danna García.

"Usted puede León. Se le quiere mi Cao querido", expresó Michel Brown. "Fuerza mi Cao hermoso", agregó Juan Alfonso Baptista.

Si bien Cao fue uno de los primeros confirmados para participar en la secuela de Pasión de Gavilanes, al tiempo salió a aclarar que, por motivos personales, no iba a estar en la producción. Sobre esta decisión, la intérprete de Norma Elizondo, señaló: "Yo quiero muchísimo a Jorge, pero Jorge está muy tranquilo con su decisión de no participar de lo que yo he entendido. Sigue siendo parte de nosotros y existe el mismo cariño, el mismo amor y tenemos el mismo respeto hacia el actor, hacia la persona y respetando su decisión al 100%".