Por qué Andrea Villarreal no está en el elenco de Pasión de Gavilanes 2

Luego de una larga espera, llegó el día y el pasado 14 de febrero, miles de fanáticos de Pasión de gavilanes pudieron comenzar a ver la continuación de la atrapante historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo por la pantalla de Telemundo. Si bien el elenco protagónico original está completo, hay algunos de los actores que formaron parte de la primera entrega que debieron ser reemplazados en la segunda. Tal es el caso de Andrea Villarreal, quien le dio vida a Panchita en la producción de Canal Caracol.

Andrea Villarreal en la primera temporada de Pasión de Gavilanes

La mujer interpretaba a una cantante que era la fiel amiga de Rosario Montes, personaje de Zharick León. Ahora, ese papel está a cargo de la artista colombiana Constanza Hernández. ¿El motivo? León lo cuenta.

"A mí me llegó que ella como que se había adelgazado y Panchita era rellenita, eso fue lo que a mí me llegó, no sé si sea cierto. También un tema de los tatuajes porque creo que Andrea se volvió tatuadora y se puso muchos tatuajes, eso también. Pero en realidad qué fue lo que sucedió no lo sé", explicó la actriz en diálogo con People en Español.

Y continuó: "Sí me dio tristeza [que no estuviera] porque nuestra relación fue muy cordial. Como ella era nueva tanto en el medio como profesionalmente como que la ayudé, la apoyé, la cuidaba y como que se generó ahí un vínculo bonito, un cariño".

Sobre su nueva compañera, indicó: "Es una mujer encantadora con una fuerza, con una pasión. Ella le hace honor a la frase que nos envuelve a todos en este proyecto y es la pasión, con una viveza y una gracia. Ella es maravillosa y una mujer muy, muy talentosa con la cual también ha nacido una amistad muy bonita, muy bella".