Asombroso: Conoce con qué sueñan los bebés

¿Alguna vez te has preguntado si los bebés sueñan? En caso de que la respuesta sea sí, ¿sabes qué tipo de sueños tienen? Los recién nacidos y los bebés pasan más tiempo durmiendo que un adulto, por eso es que podemos tener la idea de que durante ese tiempo tienen sueños.

Hay varios estudios relativos al sueño en bebés. El doctor Charles P. Pollak del Centro para la Medicina del Sueño de Nueva York, afirmó que los bebés, al igual que los adultos entran en fase REM (rápido movimiento de los ojos), una fase donde se produce la mayor parte de los sueños.

Otra de las cuestiones que generan preguntas acerca de los sueños que tienen los bebés, es a partir de qué etapa comienzan a soñar. Por su parte, la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente afirma que los bebés empiezan a soñar a partir de los 18 meses de edad. Sin embargo, y basándose en el estudio de la actividad cerebral durante el sueño, hay científicos que afirman que los bebés pueden comenzar a soñar ya desde la etapa fetal, cuando aún se encuentran en el útero materno.

Qué sueñan los bebés

Según el psicólogo David Foulkes, los bebés usan la fase REM para aprender. Por lo tanto, durante el sueño, el cerebro del bebé haría mejores conexiones y el pequeño consolidaría importantes aprendizajes como el lenguaje. Sería después del primer año de vida, que los bebés comienzan a soñar.

Aunque conocer el contenido de sus sueños no es posible, porque no hablan, los expertos opinan que sueñan con vivencias del día. Se trata de son sueños muy distintos a los que tenemos cuando somos adultos. Como estos pequeños todavía no tienen experiencia de vida y también, la capacidad de imaginar cosas y crear historias, sus sueños son mucho más simples. Los sueños de bebés y niños pequeños están más compuestos por personajes estáticos, sin mucho movimiento o historia detrás, pocas emociones y casi ningún recuerdo de lo que se soñó.

Por otro lado, aunque hasta los tres años no aparecen las pesadillas, es conveniente que su entorno sea tranquilo y silencioso y no se encuentren expuestos a ruidos fuertes o molestos para que estos sonidos no perturben su descanso ni se introduzcan en sus sueños.

Es recién alrededor de los 7 años cuando podemos decir que los niños comienzan a tener sueños similares a los de los adultos, con una historia más estructurada y algo más realista y también cuando comienzan a recordar los sueños que han tenido.