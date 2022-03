Nati Jota se va despidiendo del verano con estas fotografías en Instagram

Una vez más, Nati Jota llamó la atención de todos en Instagram con el contenido que compartió. La joven es una de las tantas figuras argentinas que entiende de la dinámica de las redes y no solo las utiliza para divertirse, sino también para obtener ingresos económicos.

"Siempre estoy trabajando con mis redes sociales, haciendo contenido y trabajando con marcas, que hoy en día es una parte importante de mi trabajo, que me da independencia", señaló, poco tiempo atrás, en diálogo con Revista Noticias.

Y enfatizó: "Tenemos nuestro propio medio que son nuestras redes. Eso nos hace no depender de nadie y poder elegir con más libertad qué querés hacer y qué no".

Sobre el material que comparte para sus miles y miles de fanáticos, contó: "Subo cuándo me pinta y cuando no, no subo. A veces pienso qué hago cuando no estoy con el celular, qué soy cuando no estoy hiperestimulada e hiperconectada".

Nati Jota

Ahora, la joven de 27 años subió una serie de fotografías en vísperas de la llegada del otoño y le llovieron los halagos. "Se va terminando nuestro puro verano", redactó junto a las imágenes.

"Hermosa Natuti sin anteojos", "Siempre muy bonita", "Linda", "Ídola", "Bombonazo" y "Sos un mil", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer en la publicación.