Nati Jota deseó los buenos días con una tierna fotografía desde la cama

Nati Jota es una de las tantas mujeres que, todos los días, lucha por la igualdad, el empoderamiento y la participación del género femenino en todos los ámbitos de la sociedad. El pasado 8 de marzo, por el Día de la Mujer, reflexionó sobre el tema en el programa radial que trabaja y leyó un pequeño relato al aire.

"Les hablo a aquellos que te miran raro cuando decís que sos feminista, a los que te clavan ojitos de, no me digas que vos también te sumaste a esa movida cool, a los que dicen que no son ni machistas ni feministas, a los que se quejan de los medios y del extremismo, a los que feminista les suena solo a feminazi", señaló en vivo.

Y luego de hacer un repaso de todo lo que ha vivido como mujer, indicó: "Por eso soy feminista y por eso me tomé este rato para explicarte y que dejes de pensar que esto es una moda, esto es una realidad las modas duran poco y nosotros nos sumamos a esta m**** hace un millón de años".

Nati no solo llama la atención de sus admiradores con lo que tiene para decir delante del micrófono, sino que cada vez que sube nuevo material a su cuenta de Instagram acapara todas las miradas. Ahora, en una de las últimas publicaciones que compartió conquistó el corazón de más de uno de los internautas.

Recostada en la cama y con un tierno perro a su lado, la joven influencer deseó los buenos días en la red y no pasó desapercibida para nadie.

Noticias Relacionadas Nati Jota acaparó todas las miradas en Instagram al borde de la piscina